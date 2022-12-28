Batı Trakyalı Türklerin tarihi Türk mezarlığı üzerine futbol sahası projesine tepkisi sürüyor

İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa, tarihi Türk mezarlığı üzerine futbol sahası projesine ilişkin, "Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasının hemen ardından belediye tekrar bir toplantı düzenleyerek alınan bu kararı geri çekmek zorunda kaldı." dedi.

Abone ol

İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa, yaklaşık bir yıl önce Batı Trakya'da Bulustra Belediyesinin aldığı kararla İskeçe'nin Horozlu köyünde bulunan, azınlığa ait Osmanlı dönemi Müslüman mezarlığının üzerine futbol sahası inşa edilmesi çalışmalarının, Türkiye'nin konuyu sahiplenmesiyle durdurulduğunu söyledi.

Trampa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mezarlığın sahipsiz görünmemesi için o dönem temizleme çalışmaları başlattıklarını belirterek, "Belediye tarafından tahsis edilen iş makineleriyle civar köylerde görev yapan din görevlilerimizin gözetimi altında yaklaşık 6 ay süren bir temizlik operasyonu gerçekleştirdik. Bütün bunlar rahmetli Müftü Ahmet Mete'nin gayretleriyle olmuştu. Temizleme çalışmalarının üzerinden kısa bir süre geçtikten sonra belediye orayı işgal etmeye kalkıştı. Mezarlığın bir bölümünü spor alanına dönüştürmeyi planladığını öğrendik" dedi.

Dışişleri Bakanlığının açıklamasından sonra karar geri çekildi

Çalışmalar kapsamında, mezar taşlarının yerinden sökülüp kırıldığını aktaran Trampa, Türkiye'nin konuyla ilgili bir açıklama yayınlamasının ardından çalışmaların durdurulduğunu kaydetti. Trampa, şöyle devam etti:

"Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu'nun sahiplenme noktasında çok önemli bir açıklaması oldu. Kesinlikle bunun mümkün olamayacağını ve kınandığını ifade ettiler. Bu açıklamadan sonra konu uluslararası bir boyut kazandı. Dışişleri Bakanlığının açıklamasının hemen ardından belediye tekrar bir toplantı düzenleyerek alınan bu kararı geri çekmek zorunda kaldı."

Trampa, "Arazinin mezarlık olarak kalabilmesi için atılan adımlar, Yunan makamları tarafından geçiştirildi. Yunanistan, gerek ülke genelinde gerekse Batı Trakya'da hamam, cami, medrese, mezarlık gibi Osmanlı'ya ait tarihi eserlerin izlerini ortadan kaldırmak için elinden geleni yapıyor." ifadesini kullandı.

"Ecdadımıza ait tarihi kalıntıların yok olduğunu gördük"

Radikal Sol İttifak SYRIZA'nın İskeçe Milletvekili Hüseyin Zeybek de olayın hemen ardından ilgili makamlarla temasa geçildiğini, muhalefetin tam kadro olarak bu karara karşı çıktığını belirtti.

"Osmanlı dönemine ait eski bir mezarlığın belediye tarafından talan edilmesiyle oradaki ecdadımıza ait tarihi kalıntıların yok olduğunu gördük" ifadelerini kullanan Zeybek, asıl sorunun o köyde vakıf mallarını idare edecek bir heyetin bulunmaması olduğunu, belediyenin de bunu fırsat bilip orasını spor salonu yapmak için bir projeyle meclise geldiğini anlattı.

Müslüman mezarlıklarının Hristiyan mezarlıklarından farklı olduğunu dile getiren Zeybek, Müslüman mezarlıklarının mülkiyetinin azınlığa ait olduğunu, kullanılmasa dahi mezarlık olarak kalmaya devam ettiklerini kaydetti.

Konuyla ilgili hukuki sürecin kasten geciktirildiğini vurgulayan Zeybek, iktidarın değişmesi halinde bu konuya farklı bir bakış açısı getirileceğini ifade etti.

Zeybek, mezarlıktan sökülen taşların, İskeçe'de Batı Trakya Türk toplumu tarafından koruma altına alındığını da söyledi.

Yunanistan'ın Türk mezarlığına futbol sahası yapma girişimi

Martta Bulustra Belediyesine bağlı işçiler tarihi mezarlık üzerinde çalışma başlatmış, mezarlığı adeta yerle bir etmişti.

Yerel basında çıkan haberlerde, Bulustra Belediye Başkanı Yorgos Çitiridis’in, söz konusu yerin Müslüman mezarlığı olduğunu kabul etmesine rağmen köyde mütevelli heyetinin bulunmadığını gerekçe göstererek, tarihi mezarlık üzerine futbol sahası inşa edilmesi kararı alındığını kaydetmişti.

Dışişleri Bakanlığı ve İskeçe'deki soydaş milletvekillerinin karara tepki göstermesiyle çalışmalar durdurulmuştu.

"İnsanlık dışı eylem hakkında Yunanistan nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuştur"

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, mezarlığın 16 Mart'ta tahrip edilmesi kınanarak "Bulustra (Avdira) Belediye Başkanının talimatıyla yapıldığı anlaşılan insanlık dışı eylem hakkında Yunanistan nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuştur." ifadesi yer almıştı.

Açıklamada, Türkiye'nin girişimlerine olumlu karşılık veren Yunan makamlarından, gerekli hassasiyeti göstererek başlattıkları soruşturmayı bir an önce tamamlamaları ve mezarlığı eski haline getirmelerinin beklendiği belirtilmişti.