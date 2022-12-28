Bademcik iltihabı zannetti hayatının şokunu yaşadı! 3 çocuk annesi şimdi içler acısı halde

İNGİLTERE'de 3 çocuk annesi kadın, sesindeki değişiklik ve bademciklerinde çıkan beyaz lekeler nedeni ile bademcik iltihabına yakalandığını düşünürken hayatının şok haberini aldı. 51 yaşındaki kadına bademcik kanseri teşhisi konuldu. Ağır tedavi nedeniyle yüzünde ve boynunda yanıklar oluşan kadın, "Ağzınızı mutlaka kontrol edin, farklı görünen bir yer varsa vakit kaybetmeden bir uzmana görünün" uyarısı yaptı.

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İngiltere'nin Stockport bölgesinde yaşayan 51 yaşındaki Lisa Gooddy, müşteri hizmetlerinde telefon operatörü olarak çalıştığı için bütün gününü konuşarak geçiriyordu.

Bir süre sonra sesinin değiştiğini fark eden kadın, ses değişikliğine boğazındaki ağrı ve bademciklerinde oluşan beyaz lekeler de eklenince bunun bademcik iltihabı olduğunu düşünerek aile hekiminden randevu aldı.

Küçük yaşlardan itibaren bademcik iltihabı da dahil olmak üzere boğazıyla ilgili sorunlar yaşadığını anlatan 3 çocuk annesi kadın, tıpkı kendisini kontrol eden pratisyen hekimler gibi durumundan şüphelenmedi.

"Durumu sürekli kötüye gidiyordu"

Gittiği aile doktoru antibiyotik tedavisi verdiği kadını evine gönderdi. Ancak kullandığı ilaçlara rağmen Lisa'nın durumu kötüye gidiyordu. Sürekli halsizdi, kendini günlük toplantılarına katılamayacak kadar halsiz hissediyordu.

Gittiği 3. doktor boynundaki lenf bezlerinin şiştiğini görünce onu bir uzmana yönlendirdi.

22 Aralık 2020 tarihinde kadının sorunlarının sebebi belli oldu ve kendisine bademcik/Tonsil Kanseri teşhisi konuldu. Kanser haberi sonrası hayatı altüst olan kadını daha zor günler bekliyordu çünkü önünde zorlu bir tedavi süreci vardı...

Sebebi HPV virüsü

Lisa'nın boynundaki tümör yaklaşık altı santimetreydi, doktorlar hastalığa HPV virüsünün neden olduğunu söylediler. Çoğu insanda büyük sorunlara neden olmayan HPV virüsünün bazı türleri genital siğillere veya kansere neden olabilir.

Yüzünde ve boynunda yanıklar oluştu

Tedavisine 50. yaş gününden bir gün önce başlayan kadın yoğun radyoterapi ve kemoterapi kürleri aldı. Meşakkatli tedavi süreci kadının yüzünde ve boynunda derin yanıklara neden oldu.

Radyoterapinin tükürük bezlerine zarar vermesi sonucu Lisa ciddi bir ağız kuruluğu yaşamaya başladı. Bu da konuşma, yutkunma, çiğneme, Yemek yeme gibi günlük eylemelerini etkilemeye başladı.

"Ağzınızı mutlaka kontrol edin"

Hastalığı ile ilgili farkındalık yaratmak istediğini belirten Lisa tedavi sürecindeki fotoğraflarını insanlarla paylaştı ve şunları söyledi;

"Ağzınızı mutlaka kontrol edin. Herhangi bir değişikliği görüp harekete geçmeniz için yapmanız gereken kontrol sadece 2 dakikanızı alıyor. Ağzınızda ve boğazınızda farklı görünen bir yer varsa vakit kaybetmeden bir uzmana görünün, sakın kontrollerinizi ertelemeyin"