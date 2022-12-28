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Yok artık Luka Doncic! NBA tarihinde bir ilki başardı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Yok artık Luka Doncic! NBA tarihinde bir ilki başardı

Dallas Mavericks, New York Knicks'i uzatmalarda 126-121 yenerken maça Luka Doncic'in bireysel performansı damga vurdu. Sloven yıldız, 60 sayı 21 ribaund 10 asist ile triple-double yaparken NBA tarihinde bir ilki başardı

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NBA'e 10 maçla devam edildi. Mavericks, Doncic'in 60 sayı, 21 ribaunt, 10 asistle oynadığı mücadelede Knicks'i yenerek üst üste 4, sezonun 19. galibiyetini aldı. Doncic, NBA tarihinde 60 sayı, 20 ribaunt ve üstü istatistikle "triple-double" yapan ilk oyuncu oldu.

Ev sahibi Mavericks'te Spencer Dinwiddie 25 sayı, 6 ribaunt, 5 asist, Christian Wood 19 sayı, 9 ribauntluk katkı sağladı.

Peş peşe 4, sezonun 17. mağlubiyetini yaşayan Knicks'te ise Quentin Grimes 33 ve Julius Randle 29 sayı attı.

Embiid'in 48 sayısı 76ers'a yetmedi

Washington Wizards, sahasında Philadelphia 76ers'ı 116-111 mağlup etti.

Bu sezon 14. galibiyetini elde eden Wizards'ta Kristaps Porzingis 24, Bradley Beal 19 sayı kaydetti.

76ers'ta Joel Embiid'in 48 sayı, 10 ribaunt ve James Harden'ın 26 sayı, 13 asistlik performansları sezonun 13. yenilgisini önleyemedi. Konuk ekipte milli basketbolcu Furkan Korkmaz, mücadelede süre almadı.

Celtics, Rockets'ı geçti

Doğu Konferansı lideri Boston Celtics, milli oyuncu Alperen Şengün'ün görev yaptığı Houston Rockets'ı 126-102'lik skorla geçti.

Sezonun 25. galibiyetini alan ev sahibi Celtics'te Jaylen Brown 39, Jayson Tatum 38 sayıyla ön plana çıktı.

Jalen Green'in 28, Kevin Porter Jr'ın 22 sayısı, Rockets'ın 24. yenilgisini engelleyemedi. Karşılaşmada yaklaşık 22 dakika sahada kalan ancak sayı bulamayan Alperen Şengün, 9 ribaunt, 2 asist, 1 top çalma üretti.

Sonuçlar
Orlando Magic-Los Angeles Lakers: 110-129

Washington Wizards- Philadelphia 76ers: 116-111

Boston Celtics-Houston Rockets: 126-102

Indiana Pacers-Atlanta Hawks: 129-114

Toronto Raptors-Los Angeles Clippers: 113-124

Memphis Grizzlies-Phoenix Suns: 108-125

Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs: 130-114

Dallas Mavericks-New York Knicks: 126-121 (Uzatmada)

Golden State Warriors-Charlotte Hornets: 110-105

Sacramento Kings-Denver Nuggets: 106-113

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