BIST 5.414
DOLAR 18,72
EURO 19,92
ALTIN 1.083,97
HABER /  EKONOMİ

Market poşetlerine zam geldi mi? 38,5 kuruş oldu iddiası vardı Bakan Murat Kurum işin aslını açıkladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Market poşetlerine zam geldi mi? 38,5 kuruş oldu iddiası vardı Bakan Murat Kurum işin aslını açıkladı

Market poşetlerine zam geldi mi gelmedi mi? 25 kuruşa market kasalarından alınan plastik poşet fiyatlarının değiştiği iddia edilmişti. Bakan Murat Kurum zam iddiasına son noktayı koydu ve vatandaşın ödeyeceği ücretin değişmediğini söyledi.

Abone ol

 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, plastik poşette vatandaşların ödeyeceği ücretin değişmediğini, 25 kuruş olarak uygulanmaya devam edileceğini bildirdi.

"Plastik poşet fiyatı değişmedi"

Kurum, sosyal medya hesabından bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan plastik poşette geri kazanım katkı payı düzenlemesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Plastik poşet fiyatı değişmedi. Vatandaşlarımız için plastik poşet yine 25 kuruş. Marketlerin devletimize ödeyeceği ve çevre projelerimizde kullandığımız plastik poşet geri kazanım katılım payı 38,5 kuruş olarak belirlendi. Yani ne dediysek o." ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
İstanbul ulaşım zammı aylık tam abonman öğrenci kaç lira oldu? Taksi ve minibüs de zamlandı Bankada parası olanlar dikkat!1 Ocak'tan itibaren geçerli 400 bin liraya yükseldi Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri'nde 600 üründe indirim Doğalgaz abonelik ve bağlantı ücretine 1 Ocak 2023 itibariyle eşi görülmemiş zam! Bakın kaç lira oldu Vatandaşın ekmeğini böyle çaldılar! Ekmeğe hem açık hem gizli zam böyle yapıldı
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Emeklinin zammı çok başka olacak! Bomba formüllere bakın en düşük maaş kaç lira olacak?
Foto Galeri Emeklinin zammı çok başka olacak! Bomba formüllere bakın en düşük maaş kaç lira olacak? Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Hastaneler dolup taştı etkisi bir ay geçmiyor süper gribe aman dikkat
Hastaneler dolup taştı etkisi bir ay geçmiyor süper gribe aman dikkat
Ekmek parası için Sırbistan'a gitti acı haber Samsun'a ulaştı
Ekmek parası için Sırbistan'a gitti acı haber Samsun'a ulaştı
Eşiyle Türkiye'ye gelen Merih Demiral'ın İtalya'daki evi soyuldu
Eşiyle Türkiye'ye gelen Merih Demiral'ın İtalya'daki evi soyuldu
Ekrem İmamoğlu, Süleyman Soylu'yu topa tuttu! İstanbul için gök kubbeyi başınıza yıkarız
Ekrem İmamoğlu, Süleyman Soylu'yu topa tuttu! İstanbul için gök kubbeyi başınıza yıkarız
Baba oğul tekme tokat dövdü: Taksicinin gasp oyununu polis bozdu!
Baba oğul tekme tokat dövdü: Taksicinin gasp oyununu polis bozdu!
Errick McCollum 34 yaşında kariye rekorunu kırdı!
Errick McCollum 34 yaşında kariye rekorunu kırdı!
Altılı masa dağılıyor mu? Meral Akşener'den Kılıçdaroğlu görüşmesi açıklaması
Altılı masa dağılıyor mu? Meral Akşener'den Kılıçdaroğlu görüşmesi açıklaması
Fenerbahçe'de ayrılık! Avrupa'dan talipleri var ama bileti kesildi
Fenerbahçe'de ayrılık! Avrupa'dan talipleri var ama bileti kesildi
Fenerbahçe'de ayrılık! Avrupa'dan talipleri var ama bileti kesildi
Fenerbahçe'de ayrılık! Avrupa'dan talipleri var ama bileti kesildi
Yok böyle işçi ikramiyesi Skoda Türkiye distribütörü Ahmet Yüce kimdir çılgın ikramiye ile olay oldu
Yok böyle işçi ikramiyesi Skoda Türkiye distribütörü Ahmet Yüce kimdir çılgın ikramiye ile olay oldu
İsrail'in The Jerusalem Post Gazetesi: Türkiye-Rusya yakınlaşması bölge barışına tehdit
İsrail'in The Jerusalem Post Gazetesi: Türkiye-Rusya yakınlaşması bölge barışına tehdit
Türkiye'de geçen yıl 2,8 milyon kişi iller arasında göç etti! İstanbul detayına dikkat
Türkiye'de geçen yıl 2,8 milyon kişi iller arasında göç etti! İstanbul detayına dikkat