Eşiyle Türkiye'ye gelen Merih Demiral'ın İtalya'daki evi soyuldu

Atalanta forması giyen Merih Demiral'ın İtalya'daki evi soyguncuların hedefi oldu. Milli futbolcunun yılbaşı için Türkiye'ye seyahat etmesiyle evin boş olmasını fırsat bilen hırsızlar bazı değerli eşyaları çalarak kayıplara karıştı.

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Atalanta ve Milli Takım 'ın yıldız futbolcu yılbaşı tatili için İsviçreli model eşi Heidi Lushtaku ve çocuğuyla birlikte Türkiye'ye geldi.

Futbolcuyu takip eden hırsızlar, Merih'in yılbaşını geçirmek için Türkiye'ye gitmesiyle akşam geç saatlerde futbolcunun evine girdi.

Mücevherleri çalındı deniyor

Evinin camlarını ve kapılarını kıran soyguncular futbolcunun ve eşinin çok değerli mücevherlerini, önemli miktarda parasını ve eşyalarını çaldı.

İtalyan polisi konuyla ilgili soruşturmasını devam ettiriyor.

Geçen sezon kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçiren Merih Demiral sezon sonunda 20 milyon euro bedelle Atalanta'ya transfer olmuştu.