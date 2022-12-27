Yok böyle işçi ikramiyesi Skoda Türkiye distribütörü Ahmet Yüce kimdir çılgın ikramiye ile olay oldu

TÜRKİYE Skoda distribütörü Yüce Auto'nun sahibi Ahmet Yüce hiç bir patronun yapmadığını yaptı. Ahmet Yüce, yüksek enflasyonla ezilen işçisini mest eden bir ikramiye kararına imza attı. Böyle bir ikramiyeyi bugüne kadar hiç bir patron vermedi. Peki ikramiye ne kadar Ahmet Yüce kimdir ve aslen nereli? İşte çılgın işçi ikramiyesi ile gündem olan adam...

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TÜRKİYE'de bugüne kadar böyle bir işveren de böyle bir ikramiye veren patronda duymadık... Skoda Türkiye distribütörü Yüce Auto'nun sahibi Ahmet Yüce, tüm çalışanlarına verdiği çılgın ikramiye ile gündeme oturdu.

İşçiye 25 maaş ikramiye

Haber ilk gündeme geldiğinde kimse inanamadı. Zira tüm işçilerine tam 25 maaş ikramiye vermişti. 25 maaş ikramiye 5500 liralık asgari ücretle tam 137 bin 500 lira yapıyor. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yüce çalışanların şirket için çok önemli olduğunu belirtip "Biz onlar sayesinde varız. O yüzden her zaman her zorlukta yanlarındayız" sözleriyle bu ikramiyeyi dağıttı.

Yok böyle işveren

25 maaşlık çılgın ikramiyeyi duyuran gazeteci Emre Özpeynirci oldu. "Yok böyle işveren" diyen Emre Özpeynirci detayları şöyle aktardı:

-Tüm çalışanlarına 25 maaş ikramiye... Skoda'nın Türkiye distribütörü Yüce Auto tüm çalışanlarına 25 maaş ikramiye vermiş. Yüce Auto Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yüce, haberi doğrulurken ortağı Doğuş Grubu Başkanı Ferit Şahenk'e de teşekkür etti.

Kimseyi işten çıkarmayacağım

Ahmet Yüce, koronavirüs salgını patlak verdiğinde de gündeme gelmişti. Skoda Türkiye distribütörü olan Ahmet Yüce, pandemi döneminde "Hiçbir çalışanı işten çıkarmayacağız" açıklamasıyla da dikkat çekmişti.

Ahmet Yüce kimdir aslen nereli?

Skoda Türkiye distribütörü Yüce otomobilin sahibi Ahmet Yüce, 1957 yılında İstanbul'da doğdu. 1977 yılında Galatasaray Lisesi'nden mezun olan Ahmet Yüce, 1977 yılından bu yana otomotiv sektöründe çalıştı. Alfa Romeo markalarının yedek parça tedariğini sağlayan Attila Ahmet Yüce sonrasında Alfa Romeo markasının Türkiye distribütörlüğünde Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yaptı.

1987 yılında Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin kurucu üyesi olarak derneğin faaliyete geçmesinde rol oynayan Attila Ahmet Yüce, Erya Otomotiv A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yüce Motor A.Ş Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürütüyor. Yüce Auto A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na getirilen Attila Ahmet Yüce, Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu ve Büyük Kulüp üyeliklerini sürdürüyor. Yüce otomobil Skoda'nın da Türkiye distribütörü.