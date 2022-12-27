Öldüren soğuk Türkiye'ye geliyor! Eksi 46 derece görülecek! İstanbul'a kar ne zaman yağacak
ABD'de donduran soğuklar ve kar fırtınası kaynaklı ölü satısı 48’e çıktı... Türkiye'de güneş kendini gösterse de soğuk hava etkisini sürdürüyor. Meteoroloji uzmanları ise ABD'de etkili olan kar yağışı ve dondurucu soğukların ülkemize doğru akacağını açıklayıp korkutan uyarıyı yaptı: Türkiye'nin 5.500 metre üzerinden eksi 46 derecelik bulutlar geçebilir...
Yeni yıla sayılı günler kala yurda giriş yapan soğuk hava dalgası etkisini sürdürüyor. Güneş kendisini gösterse de soğuk hava vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, her gün kar ve soğuk uyarıları yayınlamaya devam ederken, meteoroloji uzmanı Kerem Ökten'den tüleri diken diken edecek uyarı geldi. ABD'de 48 kişiyi öldüren kar ve soğuk fırtınasının Türkiye'ye doğru akacağını belirten Kerem Ökten, eksi 46 derecelik bulutların Türkiye üzerinden geçebileceğini söyledi. 2023 yılına girmeye artık sayılı günler kala vatandaşlar yılbaşında kar yağacak mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? sorularına yanıt aramaya başladı.
ABD'de kar fırtınası kaynaklı ölü satısı 48’e çıktı... Erie ilçesinde kar fırtınasında ölenlerin sayısının bir günde 13’ten 27’ye yükseldiği bildirildi. Associated Press’in ülke genelinde topladığı verilere göre New York'ta kar fırtınası kaynaklı ölü sayısı 27’ye çıkarken, Ohio'da 10, Kansas ve Kentucky'de 3'er, Colorado'da 2, Missouri, Tenessee ve Wisconsin'de birer kişi olmak üzere hayatını kaybedenlerin sayısı 48'e ulaştı.
Karadeniz üzerinden yurda giriş yapan soğuk hava dalgası etkili olmaya devam ediyor. Güneş kendisini gösterse de İstanbul ve birçok ilde bu gece saatlerinden itibaren sağanak ve kar yağacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü harita paylaşarak uyarılarda bulundu.
Türkiye'ye gerçek manada kış geliyor
Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten sosyal medya adresinden yaptığı açıklamada Türkiye'ye gerçek kışın geleceğini belirtti. Ökten, "Türkiye gerçek mânâda Kış'a giriyor. Kasım ve Aralık aylarının Avrupa ve Abd için çok soğuk geçeceğini söylemiştik. Ocak ayından itibaren Mart sonuna kadar Türkiye soğuk tarafta kalacak. Stratosferik darbe de başlıyor. Soğuk ve kar yağışları Ülkemize atak üzerine atak yapacak..." ifadelerini kullandı.