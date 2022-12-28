Yeni Akit yazarı 'haberi önüme düşünce altüst oldum' dedi AK Parti'li Özlem Zengin'i topa tuttu

Yusuf Ziya Gümüşel'in kızını 6 yaşındayken evlendirdiği iddiasıyla ilgili AK Parti'nin Meclis araştırması istemesi Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu'nun tepkisini çekti. Karahasanoğlu, “Özlem Zengin, tüm dindar insanları rencide edecek şekilde hazırladığı araştırma önergesi ile, CHP’lilerin ekmeğine kaymak sürüyor” dedi.

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Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in, kızı H.K.G.'yi henüz altı yaşındayken 'evlendirmesi' ve bu çocuğun yıllarca cinsel istismara maruz bırakıldığı iddialarıyla ilgili tartışmalar sürüyor.

AK Parti dün konu hakkında Meclis Araştırması açılmasını istedi. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ve iktidar partisi milletvekilleri tarafından hazırlanan önerge, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunuldu.

"CHP’lilerin ekmeğine nasıl kaymak sürüyor"

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, "Gaz'ı yazacaktım, Özlem Zengin 'Dur' dedi, engelledi" başlıklı yazısında özetle şu sözlere yer verdi:

"Önüme bir haber düştü. Tüm moralim sıfırlandı. Altüst oldum. Neydi moralimi sıfırlayan?

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in öncülüğünde ve büyük ihtimalle onun özel gayretleri ile ve milletvekillerine de ayrıntılı bilgi verilmeden toplanan imzalarla, TBMM’ye verilen araştırma önergesi..

Türkiye, tarihinde ilk defa, 1 trilyon dolara ulaşan bir doğalgaz rezervi buluyor. Bakın Özlem Zengin, tüm dindar insanları rencide edecek şekilde hazırladığı araştırma önergesi ile, CHP’lilerin ekmeğine nasıl kaymak sürüyor:

'Ülkemizde son yıllarda, çocukların temel hak ve özgürlüklerini en üst seviyede güvence altına almak ve onları her türlü..'

Yok canım. Çocukların temel hak ve özgürlükleri ile sorunumuz yok. En üst seviyede güvenceye de itirazımız yok. Bu süslü laflara hiç ihtiyaç yok. 'Direkt söyle Özlem Hanım, derdini' diyorum. Özlem Hanım da ağzındaki baklayı araştırma önergesinde şöyle çıkartıyor:

'Yapılan bu düzenlemelere rağmen maalesef, zaman zaman çocuklarımızın haklarının masuniyeti ile asla bağdaşmayacak müteessif kimi hadiselerin yaşanabildiği gözlemlenmektedir.'

Burada da bir sorun yok aslında, ama Koç’un yanında 41 yıl üst yöneticilik yapan Can Kıraç'ın torununun 14 yaşındaki kıza tecavüzü ve sonrasında ABD'ye kaçırılmasını değil de... CHP'li şu ismin, bu yetkilinin, küçük çocuklara belgeli sarkıntılıklarını değil de..

Düşük yaptığı için psikolojik bunalım geçiren, şimdi 24 yaşındaki bir kızımızın, 18 yıl önce yaşadığını iddia ettiği, büyük ihtimalle de bir 'kurgu'dan ibaret olaya atıf yapılınca..

'Sizin gözleriniz, bu yıl veya geçen yıl yaşanılan olaylara değil de, 18 yıl önce yaşandığı iddia edilen olaylara mı odaklı' diye haykırmak geliyor içimden."