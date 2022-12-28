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Emeklinin dört gözle beklediği haberi Ak Partili isim canlı yayında açıkladı!

Emeklinin dört gözle beklediği haberi Ak Partili isim canlı yayında açıkladı!

Tüm Türkiye'nin büyük bir heyecan ile beklediği yeni asgari ücretin açıklanmasının ardından gözler emekli maaşlarına çevrildi. AK Partili Hamza Dağ, emeklileri heyecanlandıran açıklamayı yaptı. Dağ, "En düşük emekli aylığına refah payı gelebilir" dedi.

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CNN Türk'te konuşan Hamza Dağ milyonlarca vatandaşın merakla beklediği haberi canlı yayında duyurdu. Doğrudan 7 milyon dolaylı yoldan da tüm Türkiye'yi yakından ilgilendiren yeni asgari ücret geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklama ile birlikte asgari ücret rakamı 8 bin 506 lira oldu.

2023 yılına sayılı günler kalmışken açıklanan asgari ücretten sonra milyonlarca insanın gözü kulağı emekli ve memur maaşlarına çevrildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise konu ile ilgili olarak canlı yayında açıklamalarda bulundu.

CNN Türk'te konuşan Hamza Dağ, vatandaşların enflasyona ezdirilmeyeceğine dikkat çekerek daha önceki artışlarda seyyanen bir artış yapıldığını belirterek en düşük emekli aylığına refah payı gelebileceğini ifade etti.

Refah payı mı geliyor?

Bakanlığın süreci devam ettirdiğini belirten Dağ, "Enflasyona milletimizi ezdirmeyeceğiz diye çok net ifade ettik. (En düşük emekli aylığı) Daha önceki artışlarda da seyyanen bir artış yapıldı. En düşük emekli aylığına refah payı gelebilir. Burada bir emekli aylığı bağlarken ödemiş olunan prime göre oluyor. Çalışma Bakanlığımız süreci yürütüyor" ifadelerini kullandı.

EYT'de yaş kriteri

EYT'deki yaş konusu için de açıklamalarda bulunan Dağ, "En ince ayrıntısına kadar çalışılması gereken bir husus. Milletimizin maksimum memnuniyetini sağlayacağız. Söz verdiğimiz bu meseleyi çözüme kavuşturacağız" şeklinde konuştu.

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