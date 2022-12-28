Bazı meslek odaları doğalgaz rezervi keşfine inanmadı raporları incelemek istedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'de yeni gaz müjdesi ile toplam 710 milyar metreküp doğalgaz bulunduğunu duyurması kamuoyunda sevinçle karşılandı. Bazı meslek odaları ve uzmanlar, bu söylemleri seçim yatırımı olarak yorumlarken raporların kamuoyu ile paylaşılmasını istedi.

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Doğalgazda yüzde 98 dışa bağımlı olan Türkiye’de gaz arama çalışmaları hızlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki gün kabine toplantısının ardından yeni rezerv keşfini müjdeledi. Enerji Bakanı Fatih Dönmez ise dün tarih verdi. “İlk gazı mart sonu sisteme vereceğiz” dedi.

Uzmanlar ve meslek örgütleri ise raporların kamuoyuna açıklanmadığını belirterek “Açıklamaların hiçbir teknik ve ekonomik geçerliliği yok. 4.5 milyar dolarlık yatırım, seçim için kullanılıyor” iddiasında bulundu.

Siyasi şov iddiası

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre hükümetin doğalgaz arama ve çıkarma faaliyetlerini siyasi şova dönüştürdüğünü savunulurken Çaycuma’da açılan ve 58 milyar metreküp olduğu söylenen gaz rezerviyle ilgili, “Tek bir kuyu ile rezerv belirtmek dünya literatüründe komedidir. En az üç kuyu açılmalı” yorumu yapıldı.

Karadeniz’deki rezerv araştırmalarını gerçekleştiren Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın eski müdürü Özer Balkaş da araştırmaların iç politikaya dönük bir malzeme için kullanıldığını söyleyenlerden. “Doğalgaz müjdesi diye yapılan açıklamanın hiçbir teknik ve ekonomik anlamı yoktur tamamen iç politika için kullanılan bir malzemedir” diyen Balkaş, “Ülke böyle bir döviz krizi ve yoksulluğun içindeyken 3-5 milyar dolarlık yatırımların böyle kullanılması doğru değil. Bu gemilerde binlerce genç insan emek veriyor, milyonlarca insanın parası harcanıyor ama kimse doğru dürüst bir şey bilmiyor” dedi.

"7’de 1'i üretilebilir"

Enerji Uzmanı ve Enerji Günlüğü yazarı Ali Arif Aktürk ise Dönmez’in verdiği bilgiler üzerinden yaptığı hesaplamaları şöyle aktarıyor: “Günlük 10 milyon m3 deniliyor. Yılda 3.6 milyar m3 eder. 2030’a kadar bu kadar ondan sonra da günlük 1.5 milyon m3 üretileceğini söylüyor bakan. Bunları toplayınca 110 milyar m3 ediyor. Erdoğan’ın verdiği rakam toplam hacim, kimse bunun tamamını üretemez.”

Aktürk, “Dünyada hiçbir banka bu gibi aramaları finanse etmez çünkü çok risklidir. Biz bunu öz kaynaklarımızla yani 85 milyonun cebindeki parayla yapıyoruz. Ama geçtim raporu basına açıklamayı, Meclis’e, meslek odalarına hatta Sayıştay’a bile açıklamıyoruz. Bu paralar bizim paralarımız, nasıl harcandığını bilemiyoruz. Yaklaşık 4.5 milyar dolar para harcanacak” dedi.

"Yerinde görmek istiyoruz"

Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği’ne bağlı Jeoloji Mühendisleri Odası ise çalışmaları yerinde görmek istiyor. Daha önce defalarca bakana ve TPAO Genel Müdürü’ne bu teklifi götürdüklerini söyleyen oda başkanı Hüseyin Alan, “Topluma şeffaf olunmuyor. Sonra ‘Neden müjdemizi alkışlamadınız’ diyorlar. Biz yıllardır bu gemilere gitmeyi, çalışmaları yerinde inceleyip kamuoyundaki şüpheleri giderebileceğimizi belirtiyoruz yetkililere. Kendileri de bu fikri beğeniyorlar ama kesinlikle dönüş yapılmıyor” dedi. Enerji uzmanı Önder Algedik ise “Bunları konuşabilmeniz için somut rapor belge olmalı. Şu an tek dayanağımız Erdoğan’ın kamera karşısındaki açıklamalarıdır. Farazi rakamlar üzerinden değerleme yapmak zorundayız” diye konuştu.