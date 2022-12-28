Market poşetlerine zam geldi! Poşet ücretleri yüzde 50 arttı

Market alışverişlerinde kullanılan plastik poşet ücretlerine zam geldi. 25 kuruş olan poşet ücreti 38.5 kuruşa çıkarıldı... Bakan Kurum, market poşetlerine 2023 yılında zam gelmeyeceğini açıklamıştı...

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Cumhurbaşkanlığı'nın bazı ürünlerden tahsil edilecek geri kazanım katılım payı tutarlarını yeniden belirleyen kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Market alışverişlerinde kullanılan plastik poşet ücretleri 1 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere adet başına 25 kuruştan 38.5 kuruşa çıkarıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un poşet fiyatlarında 2023 yılında herhangi bir artışa gidilmeyeceğini ve 25 kuruş olarak kalacağını açıklamıştı.

Araba lastiği, aküsü ve şarjına da zam...

Karar eki listeye göre, 2023 yılı içinde adet başına; binek araç lastiklerinden 6 TL, cinsine göre araç akülerinden 15, 60 ve 150 kuruş/kg, pil ve şarjlı pillerden 6, 9.5, 15 ve 32 TL/Kg, otomotiv pilleri ve lityum içeren araç bataryalarından 46 TL/Kg, madeni yağdan 150 kuruş/Kg, bitkisel yağdan 32 kuruş/Kg, televizyon ve monitör gibi elektronik eşya, telekomünikasyon ekipmanları, küçük ev aletlerinden 60 kuruş/Kg, buzdolabı ve iklimlendirme cihazları hariç olmak üzere beyaz eşyalardan 80 kuruş/Kg, buzdolabı ve iklimlendirme cihazlarından 95 kuruş/Kg ve ilaçlardan 3.2 kuruş/kutu veya şişe geri kazanım katılım payı tutarı alınacak.

İçecek ambalajları geri kazanımı...

Liste ile, plastik, metal, cam ve kağıt-karton ağırlıklı kompozit içecek ambalajları ile ahşap ambalajlardan alınacak geri kazanım katılım payı tutarları da belirlendi.