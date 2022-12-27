EYT'de flaş gelişme, Nihai karar veriliyor!

Milyonlarca kişinin heyecanla beklediği EYT'de son dakika gelişmesi yaşandı. EYT'de yaş sınırı olacak mı? Tüm merak edilenler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıda belli olacak.

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Türkiye'de günlerdir gündemde olan Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile (EYT) ilgili nihai karar veriliyor.

Kanal 7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet, sosyal medya hesabından milyonlarca kişinin merakla beklediği bilgiyi paylaştı.

EYT'de nihai karar veriliyor

Acet açıklamasında, ''EYT ile ilgili cumhurbaşkanı Erdoğan yarın akşam saatlerinde son bir toplantı yapacak ve nihai karar verilecek.'' ifadelerini kullandı.