Rusya'dan tavan fiyat uygulamasına katılan ülkelere yasak

Putin tarafından imzalanan kararnameyle, Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasına katılanlara petrol ve petrol ürünü satışı yasaklandı.

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Rusya-Ukrayna savaşı ile başlayan yaptırımlar enerji sektörünü etkilemeye devam ediyor. Savaşın başından itibaren ABD öncülüğünde Rusya'ya karşı Batı ülkeleri birçokyaptırıma imza attı. Rusya da bunlara karşılık Avrupa'ya gelen enerji hatlarında kısıtlamalara gitti.

Avrupa tavan fiyat uygulaması getirmişti

Büyük bir enerji krizinin pençesine düşen Avrupa, farklı alternatifler ararken bir yandan da ödeme yöntemleri üzerinde farklı adımları gündeme aldı.

Bu kapsamda Avrupa ülkeleri Rus enerji ürünlerine tavan fiyat uygulaması getirdi. Rusya'dan konuya ilişkin adım gecikmedi.

Putin imzaladı: Uygulamaya katılana petrol yok

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan kararnameyle, Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasına katılanlara petrol ve petrol ürünü satışı yasaklandı.

Putin’in imzaladığı kararnameyle Batılı ülkelerin Rus petrolüne varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulamasına yönelik karşı yaptırım kararı alındı.

Tavan fiyat uygulamasına katılan şahıs ve şirketlere petrol ve petrol ürünü satışını yasaklayan kararnameye göre, Rus petrolü alanların sözleşmede tavan fiyat veya alternatif bir tavan fiyat mekanizması kullanmaları halinde sevkiyat gerçekleştirilmeyecek.

Petrol sevkiyatına yönelik yasağın 1 Şubat 2023 itibarıyla yürürlüğe gireceği belirtilen kararnamede, tavan fiyat uygulayanlara petrol sevkiyatının yalnızca Putin’in özel izniyle gerçekleştirebileceği vurgulandı.

Kararnameye göre, petrol ürünleri sevkiyatına yönelik yasak ise Rus hükümetinin belirleyeceği tarihte yürürlüğe girecek.

AB ülkelerinin 60 dolarlık tavan fiyat uygulaması

Avrupa Birliği ülkeleri 2 Aralık’ta, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanmasında anlaşmaya varmıştı.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, 23 Aralık’ta yaptığı açıklamada, tavan fiyat uygulamasına katılanlara petrol ve petrol ürünü satmayacaklarını, gerekirse petrol üretimlerini yüzde 5 ila 7 seviyesinde azaltabileceklerini söylemişti.