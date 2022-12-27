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Thodex kurucusu Özer'in iadesi bekleniyordu! Karar çıkmadı

Thodex kurucusu Özer'in iadesi bekleniyordu! Karar çıkmadı

Binlerce kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle kırmızı bültenle aranan ve geçtiğimiz Ağustos ayında yakalanan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iade kararının görüşüldüğü temyiz duruşması yine ertelendi.

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Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iadesiyle ilgili yargı süreci devam ediyor. Thodex üzerinden binlerce kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle kırmızı bültenle aranan ve geçtiğimiz Ağustos ayında yakalanarak 17 Kasımda Türkiye'ye iade edilmesine hükmedilen Özer için Durres kentindeki Temyiz Mahkemesi'nde duruşma yapıldı. Özer'in, gerekçe sunmadan katılmadığı mahkemede hakim, davanın Özer olmadan devam etmesine hükmetti. Geçtiğimiz duruşmaya katılmadığı için ceza alan avukatın yerine mahkeme tarafından önlem amaçlı çağırılan ikinci avukat da hali hazır bulundu.

Özer'in avukatı, Elbasan Mahkemesi'nin verdiği iade kararının bozulmasını, davanın tekrar birinci mahkemede görülmesini ve Özer hakkında Türk medyasında çıkan haberlerin tercüme edilerek mahkemeye sunulmasını talep etti. Avukat, iki talebini de kabul etmeyen hakimin reddini istedi. Avukatın talebi üzerine, hakim reddinin görüşülmesi ve temyiz kararının açıklanması için dava 30 Aralık'a ertelendi.

İlk temyiz duruşması 16 Aralık'ta yapılmıştı 

Özer'in, Türkiye'ye iadesiyle ilgili Arnavutluk'taki Elbasan Asliye Mahkemesi'nde 17 Kasım'da yapılan karar duruşmasında Türkiye'ye iade edilmesine hükmedilmişti. Özer, kararı temyize taşımış, 16 Aralık'ta Durres kentindeki Temyiz Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkmıştı. Özer'in avukatının bulunmaması nedeniyle duruşma 20 Aralık'a ertelenmişti. 20 Aralıkta Özer'in ve avukatının bulunmaması nedeniyle dava 27 Aralık'a tekrar ertelenmişti. Elbasan Savcılığı, Özer'i "suç örgütü kurmak" ve "nitelikli dolandırıcılık" ile suçluyor.

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