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İzmir'de eş zamanlı zehir baskını: 50 adreste 37 kişi gözaltına alındı

İzmir'de eş zamanlı zehir baskını: 50 adreste 37 kişi gözaltına alındı

İZMİR'in Ödemiş, Tire, Torbalı ve Bayındır ilçelerinde 50 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda, 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Özel harekat polisi ve helikopterin de yer aldığı operasyonda, çok sayıda uyuşturucu madde ve ruhsatsız silahlar da ele geçirildi.

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İzmir İl Emniyet Müdürü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu çerçevede Ödemiş ve Tire Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, Ödemiş, Tire, Torbalı ve Bayındır ilçelerinde önceden belirlenen 50 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Özel harekat polisi ve polis helikopterinin de yer aldığı operasyonda, adreslerde yapılan aramalarda çok miktarda satışa hazır halde uyuşturucu madde, 4 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca ve 25 adet fişek ile 6 tüfek ele geçirildi.

37 şüpheli yakalandı
Öte yandan, gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, olaylarla ilgili 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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