Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'nu bitirme planı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rest çekerek "Gel İstanbul seçimini yenileyelim" demesinin altında bambaşka gerçekler yatıyor.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili verilen yasak kararı ve 2 yıl 7 ay hapis cezası sonrası yeni tartışmalar gündemde... Kemal Kılıçdaroğlu İmamoğlu'na her fırsatta sahip çıkıyor, "Biz baba oğul gibiyiz" diyor. Kılıçdaroğlu son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a meydan okuyarak, "Gel İstanbul seçimini yenileyelim" dedi...

Peki Kılıçdaroğlu bu resti çekerek aslında ne yapmak istiyor? İnternethaber Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Barış Yarkadaş ile Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek'in yazıları ve Meral Akşener'i şeytanlaştırma çabaları ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.