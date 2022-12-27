Putin'i eleştirmişti! Rus milyarder Pavel Antov'un esrarengiz ölümü

Rus siyasetçi ve milyarder Pavel Antov, Hindistan’da kaldığı otelin üçüncü katından düşerek hayatını kaybetti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’ya yönelik saldırılarını eleştiren ve daha sonra bu açıklamalarını geri çeken Rus Antov, kanlar içinde otelin önünde bulundu.

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Rus siyasetçi ve milyarder Pavel Antov, Hindistan’da kaldığı otelin üçüncü katından düşerek hayatını kaybetti. Rusya’nın Kolkata Başkonsolosu Alexei Idamkin, Rus medyasına yaptığı açıklamada, Antov’un otelin camından düştüğünü doğrulayarak, “Tüm bilgileri polisten alıyoruz ve soruşturmayı yakından takip ediyoruz” dedi.



Aynı otelde ilk ölüm değil

Antov’un 61 yaşındaki arkadaşı Vladimir Budanov da geçtiğimiz hafta aynı otelde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.

Konuya ilişkin açıklama yapan Idamkin, 4 kişilik bir grubun seyahatte olduğunu ifade ederek, “Geçtiğimiz Perşembe günü, Vladimir Budanov öldü. Polis, bunun bir kalp krizi sonucu yaşandığını söyledi. Cumartesi günü de Antov pencereden düşerek hayatını kaybetti” dedi.





