TÜİK, ev sahipliği oranını açıkladı: Türkiye'nin yüzde 40'ı ev'siz

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nüfus ve konut sayımı kapsamında yer alan bina ve konut niteliklerine ilişkin bilgi üretmeye yeterli idari kayıt olmaması nedeniyle bu alandaki bilgi eksikliğini gidermek amacıyla Ekim 2021 ile Nisan 2022 dönemine yönelik "Bina ve Konut Nitelikleri Araştırması-2021"i gerçekleştirdi.

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Türkiye İstatistik Kurumu, nüfus ve konut sayımı kapsamında yer alan bina ve konut niteliklerine ilişkin bilgi üretmeye yeterli idari kayıt olmaması nedeniyle bu alandaki bilgi eksikliğini gidermek amacıyla Ekim 2021 ile Nisan 2022 dönemine yönelik "Bina ve Konut Nitelikleri Araştırması-2021"i gerçekleştirdi. TÜİK'in açıkladığı verilere göre Türkiye'de ev sahipliği oranını yüzde 60,7.

Türkiye'deki hanehalklarının yüzde 17,3'ü iki katlı, yüzde 14,4'ü 5 katlı, yüzde 13'ü 6 katlı ve yüzde 11,7'si tek katlı binalarda ikamet ediyor. Diğer yandan 10 ve daha üzeri kata sahip binalarda ikamet eden hanehalklarının oranı yüzde 9,5 oldu.

TÜRKİYE'NİN YÜZDE 31'İ 20 İLE 40 YAŞINDAKİ KONUTLARDA OTURUYOR



Hanehalklarının yüzde 46,4'ünün asansör bulunan, yüzde 53,6'sının ise bulunmayan üç ve daha çok katlı binalarda yaşadığı belirlendi.

Diğer yandan 6 ve daha çok katlı binalarda ikamet eden hanehalklarının yüzde 23,2'sinin binalarında asansör olmadığı tespit edilirken hanehalklarının yüzde 43'ünün otopark bulunan binalarda ikamet ettiği, yüzde 57'sinin ise otopark bulunmayan binalarda yaşadığı görüldü.

2001-2010 yıllarında, yüzde 12,6'sının ise 1980 ve öncesinde inşa edildi

Türkiye'de hanehalklarının ikamet ettikleri konutların bulunduğu binaların inşa yılı incelendiğinde, yüzde 30,9'unun 1981-2000, yüzde 28,1'inin 2011-2021, yüzde 19,3'ünün 2001-2010 yıllarında, yüzde 12,6'sının ise 1980 ve öncesinde inşa edildiği anlaşıldı. Hanehalklarının yüzde 47,4'ünün 2001 ve sonrasında inşa edilen binalarda ikamet ettiği belirlendi.

Ülkede, hanehalklarının yüzde 47,5'i dört odalı

Hanehalklarının konuttaki mülkiyet durumuna göre dağılımına bakıldığında, yüzde 60,7'sinin oturduğu konutun sahibi, yüzde 27,6'sının kiracısı, yüzde 8,4'ünün sahibi olmayan fakat kira da ödemeyen ve yüzde 0,9'unun lojmanda oturan hanehalklarından oluştuğu görüldü.

Ülkede, hanehalklarının yüzde 47,5'i dört odalı, yüzde 38,6'sı üç odalı, yüzde 6,3'ü iki odalı, yüzde 0,3'ü bir odalı, yüzde 1,4'ü ise altı ve daha fazla odalı konutlarda ikamet ediyor.

Yüzde 43 ile çoğunlukla üç odalı

Hanehalkı tipine göre ikamet edilen konutun oda sayısı incelendiğinde, tek kişilik hanelerin yüzde 43 ile çoğunlukla üç odalı konutlarda, tek çekirdek aileden oluşan hanelerin yüzde 50,1 ile çoğunlukla dört odalı konutlarda ikamet ettiği belirlendi.

Diğer yandan en az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan hanelerin yüzde 49,1 ile çoğunlukla dört odalı konutlarda ve çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hanelerin ise yüzde 43 ile çoğunlukla üç odalı konutlarda yaşadığı tespit edildi.

İkamet ettiği konutunun içinde borulu su sistemi olan hanehalklarının oranı yüzde 99,4, tuvalet bulunan yüzde 96,6 ve banyo bulunanların oranı yüzde 98,8 oldu.

Yüzde 35 ile soba ve yüzde 11,2 ile merkezi kalorifer

Hanehalklarının yaşadığı konutta en çok kullanılan ısıtma sisteminin dağılımına bakıldığında, yüzde 47,7 ile kat kaloriferi ilk sırada yer alırken, bunu sırasıyla yüzde 35 ile soba ve yüzde 11,2 ile merkezi kalorifer izledi.

İkamet edilen konutlarda ısınma amacıyla en çok yüzde 59,6 ile doğal gaz, yüzde 33,5 ile kömür, odun gibi katı yakıtlar, yüzde 6,2 ile elektrik kullanılıyor.

En az bir yaşlı fert bulunan hanelerin yüzde 57,2'si üç ve daha fazla kata sahip binalarda ikamet ederken söz konusu hanelerin yüzde 60,1'i asansör bulunmayan, yüzde 39,9'u ise asansörlü binalarda yaşıyor.