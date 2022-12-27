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Deniz Poyraz davasında karar çıktı

Deniz Poyraz davasında karar çıktı

Son dakika haberine göre; İzmir'de, HDP il binasında tabancayla öldürülen Deniz Poyraz'ın Aliağa Şakran Cezaevi'nde görülen duruşmasında karar çıktı.

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Mahkeme heyeti İzmir'de, HDP il binasında Deniz Poyraz'ı tabancayla öldüren tutuklu sanık Onur Gencer' in Aliağa Şakran Cezaevi'nde görülen duruşmasında kararını verdi.

Mahkeme heyeti, Gencer'i  indirimsiz olarak ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırırken, ‘mala zarar verme suçundan 4 yıl hapis, ‘konut dokunulmazlığını ihlali’ suçundan 2 yıl hapis ve ‘ateşli silahlar kanununa muhalefet’ suçundan da 3 sene hapis cezası almış oldu.

Gencer toplamda ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 9 yıl hapis cezası almış oldu.

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