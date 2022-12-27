Sümeyra Turan'ın ilk kitabı yayınlandı: Yeni Ateizm

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Araştırma Görevlisi Sümeyra Turan'ın Yeni Ateizm “Christopher Hitchens Bağlamında Bir İnceleme” başlıklı eseri Eskiyeni Yayınları’ndan çıkarak okuyucuyla buluştu.

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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü, İslam Felsefesi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Sümeyra Turan'ın yüksek lisans tezi olarak başladığı ve uzun zamandır üzerinde emek verdiği çalışması Yeni Ateizm “Christopher Hitchens Bağlamında Bir İnceleme” başlığıyla kitaplaştı. Kitabın editörlüğünü ise Doç. Dr. Tamer Yıldırım yaptı.

Gerçekten “Yeni” bir ateizm mi?

Aynı zamanda çeşitli dergilerde makaleleri yayınlanan Arş. Gör. Sümeyra Turan’ın, ilk kitabı olan Yeni Ateizm isimli eseri 158 sayfa giriş, üç bölüm ve sonuçtan oluşuyor. Turan, kitabının giriş bölümünde, ateizmin düşünce tarihindeki seyrine kısaca değindikten sonra, bir kavram olarak Yeni Ateizm’in ortaya çıkış serüveninden ve gerçekten “yeni” bir ateizm olup olmadığına dair yapılan tartışmalardan bahsediyor. Daha sonra Yeni Ateist filozoflar olarak nitelendirilen Richard Dawkins, Daniel Dennett ve Sam Harris gibi düşünürleri tanıtan Turan, isimlerin görüşlerine kısaca yer veriyor. Birinci bölümde, Christopher Hitchens’ın entelektüel biyografisi ve eserlerine değinilirken, ikinci bölümde, Christopher Hitchens’ın ateizm anlayışı, Tanrı ve din meselelerine yaklaşımı bağlamında ele alınıyor. Üçüncü bölümde Hitchens’a teistler ve ateistler tarafından yöneltilen eleştirilere yer verilirken sonuç bölümünde ise çalışma boyunca elde edilen veriler genel bir değerlendirmeye tabi tutuluyor.

Kitabın arka kapak yazısı şöyle:

Christopher Eric Hitchens, 13 Nisan 1949 – 15 Aralık 2011 tarihleri arasında yaşamış, gazeteci kimliğinin yanı sıra ateizm savunuculuğuyla da ön plana çıkan bir düşünürdür. Hitchens’ın ateizm anlayışı, İlk Çağlardan bu yana devam eden Tanrı inancının eleştirisi ve reddi olarak tanımlayabileceğimiz klasik ateizmle aynı özellikleri taşısa da bunu ele alış biçimi bakımından farklı bir veçheye sahiptir. Çünkü globalleşen ve küçük bir köye dönüşen yeni dünya düzeninde Hitchens, ateizm anlayışını çok daha hızlı bir şekilde geniş kitlelere ulaştırabilmiştir. Bu yönüyle Hitchens’ın ateizmi, çalışmamızın ana konusunu oluşturmaktadır.

Elinizdeki eserde ateizmin düşünce tarihindeki seyrine kısaca değindikten sonra, bir kavram olarak Yeni Ateizm’in ortaya çıkış serüveninden ve gerçekten “yeni” bir ateizm olup olmadığına dair yapılan tartışmalardan bahsettik. Daha sonra Yeni Ateist filozoflar olarak nitelendirilen Richard Dawkins, Daniel Dennett ve Sam Harris gibi düşünürleri tanıttık ve görüşlerine kısaca yer verdik. Devamında Christopher Hitchens’ın entelektüel biyografisi ve eserlerine değindik. Ayrıca Christopher Hitchens’ın ateizm anlayışını, Tanrı ve din meselelerine yaklaşımı bağlamında ele almaya çalıştık ve Hitchens’a teistler ve ateistler tarafından yöneltilen eleştirilere de yer verdik.

Sümeyra Turan Kimdir?

1993 yılında İstanbul’da doğdu. 2011 yılında Küçükköy Anadolu İHL’den mezun oldu. 2015 yılında İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İngilizce İlahiyat’ta lisans eğitimini tamamladı. 2022 yılında Christopher Hitchens’ın Ateizm Anlayışı başlıklı yüksek lisans teziyle Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri alanından mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı’nda Din Felsefesi alanında doktora eğitimine devam eden Sümeyra Turan, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.