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Altay Bayındır transferinde flaş gelişme! Son gün 13 ocak!

Altay Bayındır transferinde flaş gelişme! Son gün 13 ocak!

Hollanda devi Ajax'ın, henüz Fenerbahçe ile sözleşme uzatmayan Altay Bayındır için Ocak ayında transfer teklifinde bulunacağı iddia edildi.

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Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de önemli bir gelişme yaşandı.

Takvim'in haberine göre Hollanda devi Ajax kaleci Altay Bayındır için devreye girdi.

Fenerbahçe ile henüz sözleşme yenilemeyen Altay Bayındır'ın menajeri ile temasa geçen Hollandalı kurmaylar adeta pusuda bekliyor. Fenerbahçe, 13 Ocak tarihine kadar sözleşme yenilemezse Ajax kulübü, Altay'a resmi teklifini iletecek.

Sarı-lacivertliler bir süredir Altay Bayandır ile sözleşme uzatmak için görüşmelerde bulunuyordu. Ancak yönetim henüz net bir sonuç alamamıştı.

Takımdan bedelsiz ayrılabilir!
Kulübe yakın kaynaklar Altay ile sözleşme yenileme konusunda sıkıntılar olduğunu ifade etmişler. Altay'ın bu sonuçla takımdan ayrılabileceği söylemişlerdi.

Fenerbahçe, Altay ile anlaşmaya varamazsa, milli kalecinin sezon sonunda sıfır bonservis bedeli ile takımdan ayrılma durumu olacak.

Fenerbahçeli kurmaylar Altay ile yeni bir görüşme daha yapacak. Yönetim bir an ön önce imzayı attırmaya çalışacak.

Kaptan Altay Bayındır zaman zaman eleştirilse de Fenerbahçe'nin önemli kozlarından biri durumunda. 

Altay bu sezon 14 karşılaşmada forma giydi. Bu mücadelelerde 16 kez topu ağlarında gördü.

24 yaşındaki kaleci 7 maçta kalesini gole kapattı. Altay'ın bonservis değeri 13 milyon euro olarak biliniyor.

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