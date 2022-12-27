Kriz sonrası ilk buluşma! Kemal kılıçdaroğlu ile Meral Akşener yüz yüze görüşecek

Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda aralarında büyük kriz yaşanan CHP Genel Başkanı Kemal kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, günlerdir süren kriz sonrası bugün ilk kez yüz yüze görüşecek...

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Millet İttifakı'nı oluşturan liderlerden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün bir araya gelecek. Bir süredir aralarında kriz yaşanan iki liderin görüşmesi Ankara'da gerçekleşecek.

Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığı için bastırırken, Meral Akşener 'kazanacak aday' diyerek Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkıyordu. Akşener'in Ekrem İmamoğlu kartını açması ve Mansur Yavaş'ı yedekte tutması da iki lider arasındaki krizi tırmandırmıştı.

Kılıçdaroğlu telefonla randevu istedi

Kılıçdaroğlu'nun "Partimizin içişlerine karışmasınlar" resti ile iki lider arasındaki kriz iyice ayyuka çıkmıştı. Gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya hesabından, “İYİ Parti kulislerinden öğrendiğim kadarıyla CHP lideri Kılıçdaroğlu, geçen pazar günü Akşener’i arayarak, görüşme davetinde bulundu. İki lider bu akşam için sözleşti” diye yazdı.

Abdullah Gül isminin gündeme geldiği gün

Tam da Akşener'in Abdullah Gül ile görüşmeye hazırlandığı haberinin patladığı gün, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan flaş bir adım geldi. Kılıçdaroğlu'nun teklifiyle iki lider bugün Ankara'da buluşacak.

MERAL AKŞENER İLE ABDULLAH GÜL YAKINLAŞMASI