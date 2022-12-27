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İtalyan basını duyurdu: Serie A'dan Enner Valencia'ya sürpriz talip!

İtalyan basını duyurdu: Serie A'dan Enner Valencia'ya sürpriz talip!

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu oyuncusu Enner Valencia, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda gösterdiği performans ile birçok Avrupa takımının dikkatini çekmişti. Son olarak Serie A ekibi Fiorentina, yıldız oyuncuya talip olduğu belirtildi. İşte flaş transferde detaylar...

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Fenerbahçe'nin Ekvadorlu oyuncusu Enner Valencia, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda gösterdiği performans ile birçok Avrupa takımının dikkatini çekmişti. Son olarak Serie A ekibi Fiorentina, yıldız oyuncuya talip olduğu belirtildi.

Dünya Kupasında tarihe geçti
Ekvador Milli Takımı'yla Dünya Kupası'na damga vuran Enner Valencia, Katar ve Hollanda'ya attığı gollerle tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Ayrıca Valencia, Ekvador Milli Takımı'yla Dünya Kupası'nda üst üste 6 gol atan ilk oyuncu olarak tarihe geçti.

Özel olarak takip ettiler
Dünya Kupası ve Fenerbahçe'deki performansıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Valencia'ya bir talip de Serie A'dan geldi. İtalya'dan Corriere dello Sport, Fiorentina Sportif Direktörü Nicolas Burdisso'nun Katar'da devam eden Dünya Kupası'nı yerinde izlediğini, özel olarak takip ettiği isimlerden birinin Enner Valencia olduğunu belirtti.

Süper Lig'in gol kralı
Fenerbahçe'yle başaralı bir sezon geçiren golcü, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 22 resmi maçta 15 gol atarak 4 deasist yaptı. Ayrıca Valencia, Süper Lig'de de gol kralı konumunda yer alıyor.

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