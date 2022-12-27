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Yok artık! İş vaadiyle 28 kişiye öyle bir şey yaptırdılar ki... 'Çok utanıyorum'

Yok artık! İş vaadiyle 28 kişiye öyle bir şey yaptırdılar ki... 'Çok utanıyorum'

HİNDİSTAN'da dolandırıcılar tarafından işe alınacakları vaadiyle kandırılan 28 kişi bir ay boyunca tren saydı. Yeni Delhi Tren İstasyonu’na giriş çıkış yapan trenleri ve makinistleri sayan mağdurlar, günde 8 saat çalıştı...

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Hindistan’da Yeni Delhi Tren İstasyonu’nda işe alınacakları vaadiyle dolandırılan 28 kişiden bir ay boyunca istasyona giriş-çıkış yapan trenleri saymaları istendi.

Paralarını da kaptırdılar

NDTV’nin haberine göre, Yeni Delhi Tren İstasyonu'ndaki bazı pozisyonlara getirilecekleri vaadiyle kandırılan Tamil Nadu eyaletinden 28 kişi, dolandırıcılara üstüne bir de 2 bin 400 dolar kaptırdı.

Olay, dolandırıcılar ile iş arayanlar arasında iletişimi sağlayan Subbuswamy isimli eski ordu görevlisinin polise şikayette bulunması üzerine aydınlandı.

Subbuswamy, polise yaptığı başvuruda, kendisini “hükümet görevlisi” olarak tanıtan ve işsiz kişilere memuriyet sağlamak istediğini söyleyen Sivaraman isimli kişiye inandığını ve memleketi Tamil Nadu eyaletine bağlı Virudhunagar semtinden gelen kişilere iş bulmaları için yardım ettiğini belirtti.

Aracı Subbuswamy, dolandırıldığını sonradan fark ettiğini ve hemşerilerinden hiçbir zaman maddi çıkar elde etmediğini savundu.

İşe alınacakları pozisyon için "Eğitim" 

Dolandırılan 28 kişinin, haziran ve temmuz aylarında, Yeni Delhi Tren İstasyonu’na giriş çıkış yapan trenleri ve makinistleri saydıkları, bunun işe alınacakları pozisyon için bir “eğitim” olduğuna inandırıldığı anlaşıldı.

Her gün 8 saat tren saydılar

Kandırılan “işçiler” yaklaşık bir ay boyunca her gün 8 saat istasyondaki trenleri saydı.

"Çok utanıyorum"

Konuya ilişkin The Indian Express gazetesine konuşan mağdurlardan biri, şunları kaydetti: “Delhi’ye eğitim için gittik, bütün yaptığımız trenleri saymaktı. Bundan şüphelendik ama aracı olan kişi komşumuzun iyi bir arkadaşıydı. Şu an çok utanıyorum.”

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