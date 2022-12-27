Ortalığı karıştıracak kulis! Meral Akşener ile Abdullah Gül arasında yakınlaşma oldu

Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağı tartışması masa altı kavgaya dönüşürken, Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'den bomba bir iddia geldi. Selvi, 2018 seçimlerinde Abdullah Gül'ün ortak adaylığını engelleyen Meral Akşener'in fikir değiştirdiğini yazdı. Abdullah Gül ile Meral Akşener arasında yakınlaşma başlamış... Ali Babacan, Meral Akşener'i 2018 seçimleriyle vurmuştu...

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Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağı hala belli değil. İsimler havada uçuşsa da şu anda en güçlü aday CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olarak gösteriliyor. Ancak, 'kazanacak aday' ısrarını sürdüren İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığına çok da sıcak bakmadığı ve arayışlarını sürdürdüğü biliniyor.

Akşener ile Abdullah Gül yakınlaşması...

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, işte tüm bu kaosun ortasında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül arasında bir yakınlaşma olduğunu iddia etti. Selvi, bugünkü yazısının ilgili bölümünde şu ifadeleri kullandı:

İmamoğlu ve Yavaş'tan sonra...

Bir süredir Akşener’in, Ekrem İmamoğlu ısrarından vazgeçmeye başladığı söyleniyor. Rotanın yeniden Mansur Yavaş’a çevrildiği konuşuluyor. Ama asıl benim kulağıma başka bir şey geldi. Meral Akşener ile Abdullah Gül arasında bir yakınlaşma oluşmaya başlamış.

Kılıçdaroğlu gemileri yakınca...

Biliyorsunuz Akşener, 2018 seçimlerinde Abdullah Gül’ün ortak cumhurbaşkanı adaylığını önlemişti. Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığında gemileri yakınca Akşener, Abdullah Gül’ü de denkleme dahil etmek istemiş olabilir.

Abdullah Gül ve Meral Akşener, AK Parti'nin kuruluşunda birlikte çalışmıştı.

Akşener, Abdullah Gül'e gidiyor

Çünkü son günlerde Abdullah Gül’e yönelik olumlu mesajlar vermeye başladı. Önümüzdeki günlerde Meral Akşener’in, Abdullah Gül’ü ziyaret edeceği konuşuluyor.