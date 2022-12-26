BIST 5.504
DOLAR 18,69
EURO 19,87
ALTIN 1.080,53
HABER /  GÜNCEL

Pençe Kilit operasyonunda 1 asker şehit oldu

Pençe Kilit operasyonunda 1 asker şehit oldu

Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu Piyade Sözleşmeli Er Hüseyin Korkmaz şehit oldu.

Abone ol

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Kilit harekatından acı haber geldi..

Operasyon bölgesinde bölücü terör örgütü tarafından bir üs bölgesine taciz ateşi açıldı.

Saldırıda Piyade Sözleşmeli Er Hüseyin Korkmaz şehit düştü.

"Başsağlı ve sabır dileriz"

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 26 Aralık 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca bir Üs Bölgemize açılan taciz ateşi sonucunda kahraman silah arkadaşımız P. Söz. Er Hüseyin KORKMAZ şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe Beko Anadolu Efes'i uzatma çeyreğinde yıktı
Fenerbahçe Beko Anadolu Efes'i uzatma çeyreğinde yıktı
Salah'ın paylaşımı Müslüman takipçilerini fena kızdırdı
Salah'ın paylaşımı Müslüman takipçilerini fena kızdırdı
Gübre ve yem fiyatları nisan sonuna kadar sabitlendi
Gübre ve yem fiyatları nisan sonuna kadar sabitlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan sınır ötesi harekatı açıkladı: Yeni safhaya geçiyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan sınır ötesi harekatı açıkladı: Yeni safhaya geçiyoruz
Karadeniz'deki keşfedilen doğalgazın uluslararası fiyatı, 1 trilyon dolar
Karadeniz'deki keşfedilen doğalgazın uluslararası fiyatı, 1 trilyon dolar
Bakan Bilgin EYT'nin açıklanacağı tarihi duyurdu! Yaş şartı...
Bakan Bilgin EYT'nin açıklanacağı tarihi duyurdu! Yaş şartı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 58 milyar metreküplük yeni doğalgaz keşfedildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 58 milyar metreküplük yeni doğalgaz keşfedildi
İmamoğlu'nu bitirme planı
İmamoğlu'nu bitirme planı
Skandal olayın ardından Fransa Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı!
Skandal olayın ardından Fransa Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı!
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e 'çarparım' cevabı!
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e 'çarparım' cevabı!
İsrail, 11 F-35 savaş uçağını inceleme kararı aldı
İsrail, 11 F-35 savaş uçağını inceleme kararı aldı
Rusya’nın en büyük bankası Sberbank’tan flaş karar! Kapatıyor
Rusya’nın en büyük bankası Sberbank’tan flaş karar! Kapatıyor