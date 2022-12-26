Pençe Kilit operasyonunda 1 asker şehit oldu

Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu Piyade Sözleşmeli Er Hüseyin Korkmaz şehit oldu.

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Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Kilit harekatından acı haber geldi..

Operasyon bölgesinde bölücü terör örgütü tarafından bir üs bölgesine taciz ateşi açıldı.

Saldırıda Piyade Sözleşmeli Er Hüseyin Korkmaz şehit düştü.

"Başsağlı ve sabır dileriz"

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 26 Aralık 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca bir Üs Bölgemize açılan taciz ateşi sonucunda kahraman silah arkadaşımız P. Söz. Er Hüseyin KORKMAZ şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."