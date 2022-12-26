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Cumhurbaşkanı Erdoğan sınır ötesi harekatı açıkladı: Yeni safhaya geçiyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan sınır ötesi harekatı açıkladı: Yeni safhaya geçiyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından Suriye'ye düzenlenmesi planlanan muhtemel harekatla ilgili açıklamada bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye'de ülkemize yönelik tehditleri tamamen yok etmek için 30 kilometre derinliğindeki güvenlik hattımızdaki boşlukları kapatacak, yeni adımlar atacağız." dedi.

Terörle mücadele

Bölücü terör örgütüne karşı yapılan operasyon sayısı 124 bine çıkararak, örgüte katılımları asgari rakamlara indirerek teröristlere göz açtırmadık. Sınır ötesinde Cumhuriyet tarihimizin en büyük operasyonlarını yürüttük. Kara hudutlarımızı korumak için insan gücünün yanında teknolojinin tüm imkanlarını devreye aldık.

Sınır ötesi harekat mesajı

Terörü kaynağında kurutma stratejimizi tüm güney sınırlarımız boyunca kararlılıkla uygulamayı sürdüreceğiz. Özellikle Suriye'de 30 km derinlikteki güvenlik hattımızdaki boşlukları kapatacak, yeni adımlar atacağız.

Bu kapsamda terör örgütünün silahlı kapasitesi yanında güç ve destek aldığı tüm alt yapısını imha edecek yeni bir mücadele safhasına geçeceğiz.

Kritik öneme sahip savunma sanayii projelerimizde herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini temin edeceğiz.

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