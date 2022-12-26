BIST 5.504
DOLAR 18,65
EURO 19,83
ALTIN 1.079,78
HABER /  POLİTİKA

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e 'çarparım' cevabı!

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e 'çarparım' cevabı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'Saraçhane için izin aldı diyeni çarparım' sözlerine yanıt verdi.

Abone ol

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezası sonrası Saraçhane'ye gitmek için izin aldığı yönündeki iddialara "Bunu söyleyeni çarparım, yeni seçtirdiğimiz belediye başkanlarına destek verirken izin alacak halim yok" sözleriyle yanıt vermişti.

Akşener'in "izin aldı diyeni çarparım" sözleri soruldu

Bugün Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CNN Türk'ten Melike Görür'ün konuyla ilgili sorusuna da yanıt verdi.

Meral Akşener'in sözlerinin hatırlatılması sonrasında konuyla ilgili tam bir cevap vermeyen Kılıçdaroğlu, 6'lı masada bir birlik olduğunu, herhangi bir sorun olmadığını, 6'lı masanın dağılmayacağını ifade etti.

ÖNCEKİ HABERLER
İsrail, 11 F-35 savaş uçağını inceleme kararı aldı
İsrail, 11 F-35 savaş uçağını inceleme kararı aldı
Rusya’nın en büyük bankası Sberbank’tan flaş karar! Kapatıyor
Rusya’nın en büyük bankası Sberbank’tan flaş karar! Kapatıyor
Menderes Nehri artık siyah! Yılda 4 kez temizleniyor ama yetmiyor
Menderes Nehri artık siyah! Yılda 4 kez temizleniyor ama yetmiyor
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı tarihi açıkladı: Enflasyonda sert düşüşler olacak
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı tarihi açıkladı: Enflasyonda sert düşüşler olacak
Demet Akalın 2 salata ve 2 içecek için 926 TL ödedi ayıp ya kimse salak değil
Demet Akalın 2 salata ve 2 içecek için 926 TL ödedi ayıp ya kimse salak değil
Gizli kamera koydu beğendiği kızı tuvaletini yaparken izledi! İstanbul'da bir kafede oldu
Gizli kamera koydu beğendiği kızı tuvaletini yaparken izledi! İstanbul'da bir kafede oldu
Ali Koç Trabzon'da ne yaptı? Sahada Trabzonspor, tribünde Ali Koç kazandı!
Ali Koç Trabzon'da ne yaptı? Sahada Trabzonspor, tribünde Ali Koç kazandı!
AK Partili Turan’dan Fransa’ya: Bahçenizde affedersiniz kuduz bir köpek beslerseniz
AK Partili Turan’dan Fransa’ya: Bahçenizde affedersiniz kuduz bir köpek beslerseniz
Eşiyle sorunlar yaşayıp ailesinin evine döndü! Sonrası tam bir dehşet
Eşiyle sorunlar yaşayıp ailesinin evine döndü! Sonrası tam bir dehşet
Bağdat Caddesi’nde yayaya çarpıp kaçan avukat yakalandı ifadesi ortaya çıktı
Bağdat Caddesi’nde yayaya çarpıp kaçan avukat yakalandı ifadesi ortaya çıktı
Hamile eşinin son anı aklından çıkmıyor! Zulmü gözyaşlarıyla anlattı: Yardım edemedim...
Hamile eşinin son anı aklından çıkmıyor! Zulmü gözyaşlarıyla anlattı: Yardım edemedim...
O mesajı sakın silmeyin! 7 bin lira yerine 1 liraya alabilirsiniz başvurmanız yeterli
O mesajı sakın silmeyin! 7 bin lira yerine 1 liraya alabilirsiniz başvurmanız yeterli