Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e 'çarparım' cevabı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'Saraçhane için izin aldı diyeni çarparım' sözlerine yanıt verdi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezası sonrası Saraçhane'ye gitmek için izin aldığı yönündeki iddialara "Bunu söyleyeni çarparım, yeni seçtirdiğimiz belediye başkanlarına destek verirken izin alacak halim yok" sözleriyle yanıt vermişti.

Akşener'in "izin aldı diyeni çarparım" sözleri soruldu

Bugün Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CNN Türk'ten Melike Görür'ün konuyla ilgili sorusuna da yanıt verdi.

Meral Akşener'in sözlerinin hatırlatılması sonrasında konuyla ilgili tam bir cevap vermeyen Kılıçdaroğlu, 6'lı masada bir birlik olduğunu, herhangi bir sorun olmadığını, 6'lı masanın dağılmayacağını ifade etti.