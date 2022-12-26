BIST 5.504
DOLAR 18,65
EURO 19,83
ALTIN 1.079,78
HABER /  EKONOMİ

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı tarihi açıkladı: Enflasyonda sert düşüşler olacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı tarihi açıkladı: Enflasyonda sert düşüşler olacak

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, enflasyonda sert düşüşler beklendiğini belirterek iş dünyasına bir çağrıda bulundu.

Abone ol

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Türkiye'nin, G-20 ülkeleri içinde en hızlı büyüyen ülkelerin başında geldiğini söyledi.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çok ciddi enflasyon yaşandığına dikkati çeken Gürcan "Geçen ay itibarıyla yıllık enflasyon yaklaşık 1 puan kadar geriledi. Bundan sonra da enflasyonda her ay sert düşüşler bekliyoruz." dedi ve şöyle devam etti:

Özellikle aralık, ocak sonu itibarıyla inşallah enflasyonun boynunu kıracağız. Şu anda zaten dövizdeki stabilitenin devam etmesi, diğer emtia fiyatlarının da dünyada gevşemesi ve tedarik zincirinin tekrar oluşması neticesinde fiyatlarda zaten olumlu seyir devam ediyor. Özellikle gıda maddelerinde Toprak Mahsulleri Ofisinin ciddi şekilde devreye girmesiyle yine fiyatlarda bir oynaklık yok. Önümüzdeki günler inşallah çok daha olumlu geçecek ve beklentiyi kıracağız. Tabii iş dünyamızdan beklentimiz de 'nasıl olsa enflasyon olacak' diye erkenden zam yapmamaları. Bu, enflasyonu sürekli ve kalıcı hale getiriyor. Şuna hepimiz inanmalıyız ki Türkiye, enflasyonu hep beraber yenecek."

ÖNCEKİ HABERLER
Demet Akalın 2 salata ve 2 içecek için 926 TL ödedi ayıp ya kimse salak değil
Demet Akalın 2 salata ve 2 içecek için 926 TL ödedi ayıp ya kimse salak değil
Gizli kamera koydu beğendiği kızı tuvaletini yaparken izledi! İstanbul'da bir kafede oldu
Gizli kamera koydu beğendiği kızı tuvaletini yaparken izledi! İstanbul'da bir kafede oldu
Ali Koç Trabzon'da ne yaptı? Sahada Trabzonspor, tribünde Ali Koç kazandı!
Ali Koç Trabzon'da ne yaptı? Sahada Trabzonspor, tribünde Ali Koç kazandı!
AK Partili Turan’dan Fransa’ya: Bahçenizde affedersiniz kuduz bir köpek beslerseniz
AK Partili Turan’dan Fransa’ya: Bahçenizde affedersiniz kuduz bir köpek beslerseniz
Eşiyle sorunlar yaşayıp ailesinin evine döndü! Sonrası tam bir dehşet
Eşiyle sorunlar yaşayıp ailesinin evine döndü! Sonrası tam bir dehşet
Bağdat Caddesi’nde yayaya çarpıp kaçan avukat yakalandı ifadesi ortaya çıktı
Bağdat Caddesi’nde yayaya çarpıp kaçan avukat yakalandı ifadesi ortaya çıktı
Hamile eşinin son anı aklından çıkmıyor! Zulmü gözyaşlarıyla anlattı: Yardım edemedim...
Hamile eşinin son anı aklından çıkmıyor! Zulmü gözyaşlarıyla anlattı: Yardım edemedim...
O mesajı sakın silmeyin! 7 bin lira yerine 1 liraya alabilirsiniz başvurmanız yeterli
O mesajı sakın silmeyin! 7 bin lira yerine 1 liraya alabilirsiniz başvurmanız yeterli
Ekrem İmamoğlu öğle yemeğini Ümraniye Kent Lokantası'nda yedi
Ekrem İmamoğlu öğle yemeğini Ümraniye Kent Lokantası'nda yedi
Binlerce sözleşmeli memurun beklediği kadro müjdesi! Meclis gündeminde
Binlerce sözleşmeli memurun beklediği kadro müjdesi! Meclis gündeminde
Yatak odasındaki bebek telsizi ihaneti ifşa etti! Meğer karısı en yakın arkadaşıyla...
Yatak odasındaki bebek telsizi ihaneti ifşa etti! Meğer karısı en yakın arkadaşıyla...
Dini nikahlı eşi 'gel çocuğunu al' dedi Karabük'e gitti hayatının şokunu yaşadı
Dini nikahlı eşi 'gel çocuğunu al' dedi Karabük'e gitti hayatının şokunu yaşadı