Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı tarihi açıkladı: Enflasyonda sert düşüşler olacak

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, enflasyonda sert düşüşler beklendiğini belirterek iş dünyasına bir çağrıda bulundu.

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Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Türkiye'nin, G-20 ülkeleri içinde en hızlı büyüyen ülkelerin başında geldiğini söyledi.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çok ciddi enflasyon yaşandığına dikkati çeken Gürcan "Geçen ay itibarıyla yıllık enflasyon yaklaşık 1 puan kadar geriledi. Bundan sonra da enflasyonda her ay sert düşüşler bekliyoruz." dedi ve şöyle devam etti:

Özellikle aralık, ocak sonu itibarıyla inşallah enflasyonun boynunu kıracağız. Şu anda zaten dövizdeki stabilitenin devam etmesi, diğer emtia fiyatlarının da dünyada gevşemesi ve tedarik zincirinin tekrar oluşması neticesinde fiyatlarda zaten olumlu seyir devam ediyor. Özellikle gıda maddelerinde Toprak Mahsulleri Ofisinin ciddi şekilde devreye girmesiyle yine fiyatlarda bir oynaklık yok. Önümüzdeki günler inşallah çok daha olumlu geçecek ve beklentiyi kıracağız. Tabii iş dünyamızdan beklentimiz de 'nasıl olsa enflasyon olacak' diye erkenden zam yapmamaları. Bu, enflasyonu sürekli ve kalıcı hale getiriyor. Şuna hepimiz inanmalıyız ki Türkiye, enflasyonu hep beraber yenecek."