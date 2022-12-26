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Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilere ait araçları ateşe verdi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilere ait araçları ateşe verdi

Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Filistinlilere ait 4 aracı ateşe verdi.

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Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Batı Şeria’nın kuzeyindeki Yahudi Yerleşim Birimleri Dosyası Sorumlusu Gassan Daglas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir grup Yahudi yerleşimcinin Nablus’a bağlı Orif ve Burin beldelerine saldırdığını belirtti.

Yerleşimcilerin Burin'de 3 arabayı ateşe verdiğini, Urif'te de bir aracı ateşe vererek, bir eve taşlı saldırıda bulunduğunu aktaran Daglas, saldırgan hiçbir yerleşimcinin İsrail askerleri tarafından gözaltına alınmadığını ifade etti.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin verilerine göre, bu yıl 22 Aralık'a kadar, Filistinlilerin mülklerine yönelik 594 ve yaralanmayla sonuçlanan 161 saldırı kayda geçti.

Öte yandan Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu Batı Şeria'nın farklı kentlerinde düzenlediği baskınlarda 13 Filistinliyi gözaltına aldı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık baskınlar düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli suçlamalarla Filistinlileri gözaltına alıyor. Baskınlara tepki gösteren bölge sakini Filistinliler ile İsrail askerleri arasında zaman zaman olaylar çıkıyor.

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