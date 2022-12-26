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Genelge gönderilmişti! CHP'de peş peşe istifalar

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Genelge gönderilmişti! CHP'de peş peşe istifalar

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Karabük İl Başkanı Abdullah Çakır ve CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa etti.

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CHP Genel Merkezi’nin gönderdiği genelgede, milletvekili aday adayı olmak isteyen il ve ilçe başkanlarının istifa dilekçelerini 26 Aralık'a kadar parti genel sekreterliğine iletmeleri istenmişti.

CHP Karabük İl Başkanı Abdullah Çakır da bugün basın toplantısı düzenleyerek milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız da milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa etti. Tahtasız "Yaklaşık 3 yıl boyunca büyük bir onur ve şerefle yürüttüğüm İl Başkanlığı görevimden CHP Çorum Milletvekili aday adayı olmak için bugün itibari ile ayrılıyorum" dedi.

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