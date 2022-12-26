Ankara müftüsü zebra eti yenir dedi ortalık karıştı! Peki İslam'da zebra eti helal mi?

Ankara Müftüsü Hasan Çınar, yenilebilecek kara hayvanlarına ilişkin fetva verdi. Zebra eti helaldir diyen müftünün verdiği fetva tartışmaların fitilini ateşledi. Peki islam dininde zebra eti yemek helal mi haram mı?

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İslam dinine göre hangi hayvanları yemenin helal ve haram olduğu tartışma konusu oluyor. Son olarak bazı ülkelerde satışı olan ve tüketilen zebra eti yemenin dinen uygun olup olmadığı gündeme geldi. Ankara Müftülüğü'nün Türkiye'de hayvanat bahçeleri dışında yetiştirilmeyen ve satılmayan zebralarla ilgili fetvada bulundu. İşte, zebra eti yemenin dini hükmü...

Ankara Müftüsü Hasan Çınar, yenilebilecek kara hayvanlarına ilişkin fetva verdi.

Daha önce AK Parti'den milletvekili aday adayı olan fakat partisi tarafından tercih edilmeyen Hasan Çınar, yenmesi helal olan kara hayvanlarına; koyun, keçi, deve, bağırtlak kuşu, dağ keçisi, ceylan, zebra ve çekirge gibi hayvanları örnek gösterdi.



Ankara Müftüsü Hasan Çınar

Türkiye'de zebra yetiştiriliyor mu?

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre, Türkiye'de etinin satışının yapılmadığı bilinen ve yalnızca hayvanat bahçesinde bulunan zebraların 'etinin yenmesi helal' hayvanlar arasında gösterilmesi sosyal medyada en çok konuşulan konu başlıkları arasına girdi.

ABD'de kilosu ortalama 4 bin TL olan zebra etinin satışı dünyada tartışma konusu olmuştu. Zebraların bazı türleri tükenirken bazı türleri ise tehdit altında.

Zebra eti helal mi haram mı?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kurul.diyanet.gov.tr resmi internet sitesinde 12 Temmuz 2017 tarihinde yayımladığı fetvada, zebra eti yemenin İslam dinine göre helal olduğu aktarıldı.