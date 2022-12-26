Doğumuna bir hafta kalan kadın evde korkunç halde bulundu

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde 25 yaşındaki hamile bir kadın doğuma bir hafta kala evinde ölü olarak bulundu. Genç kadının kalp krizinden hayatını kaybettiği düşünülüyor.

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Edinilen bilgiye göre, Kübra Tavas'tan bir süre haber alamayan yakınları durumdan şüphelenerek eve geldi. Tavas'ın yerde hareketsiz bir şekilde yerde yattığını gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Tavas'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi alan kadının yakınları yasa boğulurken, kalp krizinden vefat ettiği ihtimali üzerinde durulan Tavas'ın doğum yapmasına bir hafta kaldığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.