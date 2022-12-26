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Acil serviste korkunç olay! Meğer hasta yakınıymış

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Acil serviste korkunç olay! Meğer hasta yakınıymış

İSTANBUL Sancaktepe'de, acil serviste görevli hemşireyi darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

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Ekipler dün Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde görevli hemşire İbrahim Uğurlu'nun (26) yaralanmasıyla sonuçlanan olaya ilişkin çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, hasta yakını olarak hastanede bulunan Y.S. ile hemşire arasında tartışma çıktığı, kavgaya dönüşen olayda şüphelinin Uğurlu'ya yumruk attığı ortaya çıktı.

Hemşire Uğurlu'nun burnunda kırık oluştuğu belirlenirken, şüpheli Y.S. ekiplerce gözaltına alındı ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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