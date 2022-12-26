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Maltepe sahilde batan gemi satışa çıkarıldı fiyatı belli oldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Maltepe sahilde batan gemi satışa çıkarıldı fiyatı belli oldu

Maltepe Sahili'nde şiddetli fırtınanın etkisi ile kayalara çarparak batan gemi icradan satışa çıkarıldı. Batık geminin değeri yaklaşık 7 milyon TL olarak hesaplandı. Geminin son hali havadan görüntülendi.

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Türkiye bandıralı 808 groston ağırlığında olan 67 metre uzunluğundaki Ayiş 1 adlı Ro-Ro gemisi, geçtiğimiz Kasım ayında gece yarısından sonra fırtınanın etkisiyle kıyaya çarparak batmıştı.

Yaklaşık 1 yıldır kaldırılmayan geminin iskele ve baş tarafının suya gömüldüğü görüldü. 53 yaşına girecek olan Ro-Ro gemisi için 6 milyon 402 bin 738 TL değer biçildi.

İstanbul Anadolu Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından geminin ilk ihalesi 18 Ocak 2023’te yapılacak. 23 Ocak tarihine kadar gemi için talip çıkmazsa ikinci ihale ise 21 Şubat’ta düzenlenecek.

Gemiler satılmazsa karaya vuran diğer gemiler gibi uzun süre daha oldukları yerde kalacaklar.
Öte yandan, satışa çıkarılan batık gemi havadan görüntülendi.

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