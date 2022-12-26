'Gezmeye gidiyoruz' diye evden çıkan iki lise öğrencisi sırra kadem bastı

Bursa'da, 'gezmeye gidiyoruz' diyerek evden çıktığı iddia edilen iki lise öğrencisinden 25 saattir haber alınamıyor. Polis ekipleri ise ailelerin ihbarı üzerine arama çalışması başlattı.

Abone ol

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi Ataevler Mahallesi'nde bir okulda lise 2. sınıf öğrencisi olan Aslı Yurdakul (16) ve Elif Gavas (16), iddiaya göre evlerinden 'gezmeye çıkıyorum' diyerek ayrıldı. İki kız çocuğunun ailesi çocuklarından uzun bir süre haber alamayınca durumu polis ekiplerine bildirdi.

Polis ekipleri ise bugün öğle saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Karaman Mahallesi'nde kızlardan birinin telefonundan sinyal aldı. Sinyalin alındığı bölgede polis ve aileler kızlarını arama çalışmaları başlattı.