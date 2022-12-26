Bakan Muş'tan yılbaşı öncesi zincir marketlere uyarı! Müsaade etmeyeceğiz

2023 asgari ücret açıklanır açıklanmaz fırsatçılar harekete geçti ve marketlerde etiketler değişti. En fazla şubeye sahip 4 ulusal zincir marketin genel müdürleriyle bir araya geldiğini açıklayan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, uyarıda bulunduğunu belirtti.

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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, zincir market müdürleri ile bir araya geldiğini ve etiket fiyatları ile ilgili uyarıda bulunduğunu açıkladı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Ülkemizde en fazla şubeye sahip 4 ulusal zincir marketin genel müdürleriyle bir araya gelerek asgari ücret zammı sonrası etiket fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulunduk.

Piyasa düzenini ve işleyişini bozmaya dönük haksız fiyat artışlarına asla müsaade etmeyeceğiz." dedi.