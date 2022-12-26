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Bakan Muş'tan yılbaşı öncesi zincir marketlere uyarı! Müsaade etmeyeceğiz

Bakan Muş'tan yılbaşı öncesi zincir marketlere uyarı! Müsaade etmeyeceğiz

2023 asgari ücret açıklanır açıklanmaz fırsatçılar harekete geçti ve marketlerde etiketler değişti. En fazla şubeye sahip 4 ulusal zincir marketin genel müdürleriyle bir araya geldiğini açıklayan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, uyarıda bulunduğunu belirtti.

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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, zincir market müdürleri ile bir araya geldiğini ve etiket fiyatları ile ilgili uyarıda bulunduğunu açıkladı. 

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Ülkemizde en fazla şubeye sahip 4 ulusal zincir marketin genel müdürleriyle bir araya gelerek asgari ücret zammı sonrası etiket fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulunduk.

Piyasa düzenini ve işleyişini bozmaya dönük haksız fiyat artışlarına asla müsaade etmeyeceğiz." dedi.

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