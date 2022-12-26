Ahmet Hakan, Özgür Demirtaş'ı delirtecek! Demirtaş'la buluşup kafa bulacağım

Ahmet Hakan'ın Tarafsız Bölgesi'nde kendisi ile dalga geçildiğini belirten ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medya üzerinden ateş püskürmüştü. Ahmet Hakan, bugün Özgür Demirtaş'la buluşmak için can attığını belirtip onunla kafa bulacağını yazdı...

Abone ol

Ahmet Hakan'ın CNN Türk'teki Tarafsız Bölge programında "Asgari ücret 10 bin TL olsa da işe yaramaz" sözleri eleştirilen ve "Kahvehanedeki adam gibi konuşuyor" denilen Özgür Demirtaş, "Vicdanınız Hükümetin her yaptığı ve dediğini cilalarken birazcık cızlamıyor mu?" diye çıkışmıştı. Ahmet Hakan o paylaşımlara, "Demirtaş, yanlışlıkla çok yetkili bir abimiz falan olsa... Soğuktur moğuktur demez valla gönderir hepimizi Silivri’ye" diye cevap vermişti. Ahmat Hakan bugün de "Yeni yılda ilişkilerimi gözden geçireceğim kişiler" başlıklı bir yazı yazıp Özgür Demirtaş'ı kızdıracak şeyler yazdı. İşte Ahmet Hakan'ın yazısının ilgili bölümü:

Biraz kafa bulmuş olacağım ama olsun!

- ÖZGÜR DEMİRTAŞ: En başta kendisi olmak üzere her şeyi fazla ciddiye alması dışında sempatik birisi aslında. 2023’te kendisiyle bir sabah kahvaltısında buluşmak için can atıyorum. O konuşacak, ben sürekli “Haklısın hocam, bu ne şahane bir yaklaşım hocam, aman ne güzel buyurdunuz hocam” diyeceğim. Biraz kafa bulmuş olacağım ama olsun.

Bülent Arınç'la barışacağım

- BÜLENT ARINÇ: 1999 yılından beri aramız limoni. 1999 yılında hakkında bir eleştiri yazmıştım, o günden beri küs bana. Gerçi ben de barışmak için ciddi bir girişimde bulunmaya gerek duymadım. Ama 2023’te böyle bir adım atmayı düşünüyorum. Eşit ilişkili bir sohbet ortamına “Evet” derse buluşurum kendisiyle. Belki kedim Sekter’i de katarım ortama. Kim bilir.

Hazal Kaya ile 2024'e kadar barışmam

- HAZAL KAYA: Bana sataşanlarla, bana saldıranlarla, bana terbiyesizlik yapanlarla barışacağım bir yıl olacak 2023 yılı. O zaman Hazal Kaya’yı da bu listeye dahil etmeliyim. Peki buna hazır mıyım? Sanırım hayır. Aramızdaki küslük statükosu bir yıl daha uzamalı galiba. Ölmez sağ kalırsak 2024’te barışırız. 2023’ü bir atlatalım hele.

Cübbeli Hoca ile toksik ilişkimiz sürecek

- CÜBBELİ AHMET: Bazen kıyasıya eleştiriyorum kendisini. Bazen kıyasıya övüyorum. Tam eleştirdiğim sırada küt diye beraber Tarafsız Bölge programında buluşuyoruz. Sonra lüzumsuz bir şey yapıyor, ben hemen “Olmadı hoca” yazısı yazıyorum. Kısacası aramızda tam bir toksik ilişki var. 2023’te de kendisiyle bu toksik ilişkiyi sürdüreceğim galiba.

Bahadır Erdem'e küstüm!

- BAHADIR ERDEM: Uzaktan bakınca kafa dengi bir adam izlenimi veriyordu. Nezaketten kırılan bir tarafı vardı. Fakat bana 2022 yılında “sütü bozuk” diye hakaret etti. Sütümüz bozukmuş. Organik sütten şaşmadığım halde böyle dedi bana. Küstüm kendisine. Galiba kin tutamıyorum ben. Kindar biri değilim. Bağışladım kendisini. Gizia’da bir kahve içerim 2023’te. O derece yani.

Ne gerek var Ayşenur Abla

- AYŞENUR ARSLAN: Küs müyüz? Ben değilim. Onun durumunu bilmiyorum. Eğer o da küs değilse 2023’te kendisiyle buluşmayı çok isterim. Kendisine iktidarın değişmesini sağlama militanı gibi davranmaktan vazgeçmesini tavsiye ederim. “Ne gerek var abla?” derim kendisine. “Senin konumun buna uygun değil ki” derim. “Muhalefetin beceriksizliğine niye ortak olasın ki” derim. Derim de derim. Dinler mi? Bilmiyorum.