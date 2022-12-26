EYT’de gözler Beştepe’de! Araç muayene ücretleri düşürülecek mi?

2022 yılının son son Kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de yapılacak. Masadaki en kritik gündem maddesi milyonların merakla beklediği EYT konusu olacak. Kabinenin ardından Erdoğan’ın Karadeniz gazıyla ilgili yeni müjdeyi duyurması da bekleniyor.

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Yılın son Kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında Beştepe’de yapılacak. İç ve dış gelişmelerin ele alınacağı toplantıda başta Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi olmak üzere birçok kritik başlık ele alınacak.

EYT'de yaş sınırı olacak mı?

Toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT konusunda kapsamlı bir sunum yapacak. Toplantıda başta EYT’ye yaş sınırı gelebileceğine dair tartışmalar, yaş sınırı, askerlik borçlanması olmak üzere son detaylar masada olacak.

İşverene 250 TL destek...

Kabinede asgari ücrete yapılan zammın ardından 250 liralık işveren desteğinin detayları da ele alınacak. Desteğin verilmesi için kanun değişikliği yapılması gerekiyor. Kabinenin ardından kanun teklifi hazırlanarak Meclis Başkanlığı’na sunulması bekleniyor.

Fahiş fiyat artışıyla mücadele

Ekonomideki gelişmelerin ele alınacağı kabinede enflasyonla mücadele konusunda alınabilecek yeni önlemler de tartışılacak. Bu kapsamda asgari ücretin 8 bin 500 liraya çıkarılmasının ardından fahiş fiyatla mücadele kapsamında atılacak yeni adımlar da konuşulacak.

Araç muayene ücretleri düşecek mi?

Yeni yılın son toplantısında binlerce kişinin şikayetine konu olan araç muayene ücretlerinin de konuşulması bekleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, araç muayene ücretlerinin artış oranının indirime gidilmesi için Cumhurbaşkanın yetkisinin olduğunu söylemesinin ardından gözler indirime gidilip gidilmeyeceğine çevrilmişti.

Erdoğan bir yılın değerlendirmesini yapacak

Yunanistan’la yaşanan gerilimin yanı sıra yurtiçinde ve sınır ötesinde yürütülen terörle mücadele operasyonlarının da değerlendirileceği toplantıda kapsamlı bir yılsonu değerlendirmesi de yapılacak. Toplantıda alınan kararları Erdoğan, Millete Sesleniş konuşmasıyla kamuoyuna duyuracak.