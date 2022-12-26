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28 saattir haber alınamıyordu! İki lise öğrencisi bakın nerede bulundu

28 saattir haber alınamıyordu! İki lise öğrencisi bakın nerede bulundu

BURSA'da lise öğrencisi iki kız arkadaş 'gezmeye gidiyorum' diye evden çıktıktan 28 saat sonra parkta bulundu.

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Merkez Nilüfer ilçesi Ataevler Mahallesi'nde bir okulda lise 2. sınıf öğrencisi olan Aslı Y. (16) ve Elif G. (16), evlerinden 'gezmeye çıkıyorum' diyerek ayrıldı.

İki kız çocuğunun ailesi çocuklarından uzun bir süre haber alamayınca durumu polis ekiplerine bildirdi.

Polis ekipleri ise bugün öğle saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Karaman Mahallesi'nde kızlardan birinin telefonundan sinyal aldı. Sinyalin alındığı bölgede polis ve aileler yaptıkları arama çalışmaları neticesinde Hamitler Mahallesi’nde bir parkta yaklaşık 28 saat sonra bulundu.

Kızlar, emniyetteki ifadelerinin ardından ailelerine teslim edildi.

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