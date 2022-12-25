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Galatasaray'da sakatlık şoku! İki yıldız isim maça devam edemedi!

Galatasaray'da sakatlık şoku! İki yıldız isim maça devam edemedi!

Galatasaray'ın İstanbulspor'u konuk ettiği maçta Kazımcan Karataş ve Fredrik Midtsjö sakatlanarak oyuna devam edemediler.

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Süper Lig'in 15. haftasında sahasında İstanbulspor'u ağırlayan Galatasaray'da talihsiz iki sakatlık yaşandı.

Sarı-kırmızılıların genç sol beki Kazımcan Kartaş, İstanbulspor maçına devam edemedi.

Karşılaşmanın 67. dakikasında sakatlanan 19 yaşındaki futbolcu yerini Patrick van Aanholt'a bıraktı.

Stadyumdan koltuk değnekleriyle ayrıldı
Galatasaray’da İstanbulspor maçının 67’nci dakikasında yaşadığı sakatlık sebebiyle oyundan çıkan Kazımcan Karataş, stadyumu koltuk değnekleriyle terk etti.

Ayrıca Galatasaray'da kendini iki kez yere bırakan Fredrik Midtsjö de oyuna devam edemedi.

Orta saha oyuncusu, 70. dakikada oyundan çıkarak yerini Berkan Kutlu'ya bıraktı.

 

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