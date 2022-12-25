Gaziantep Beşiktaş maçına damga vuran olay: N'Koudou rakibine kafa attı, sosyal medya ayağa kalktı

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Kalyon Stadyumu'nda oynanan müsabaka büyük bir heyecanla devam ederken, 25. dakikada yaşanan olay sonrasında saha bir anda karıştı. Beşiktaşlı N'Koudou, Gaziantep FK maçında rakibi Kitsou'ya kafa attı. N'Koudou'ya sarı kart çıkartan Hakem Atilla Karaoğlan, VAR'a davet edildi ancak kararı değişmedi. N'Koudou'nun kırmızı görmemesi futbolseverlerin tepkisini çekti. İşte detaylar...

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Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta mücadelesinde Gaziantep FK, Beşiktaş'ı konuk etti. Kalyon Stadyumu'nda futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği müsabakada yoğun bir tempo ve büyük heyecan yaşanırken, ilk yarıdaki bir pozisyon sonrasında ortalık karıştı.

N'Koudou rakibine kafa attı

Karşılaşmanın 25. dakikasında Beşiktaş'ın hücum oyuncusu Kevin N'Koudou ile Gaziantep FK'nın deneyimli futbolcusu Kitsiou arasında bir ikili mücadele yaşandı. Bu pozisyon sonrası iki futbolcu tartışırken, N'Koudou rakibinin yüzüne kafasıyla bir müdahalede bulundu.

Saha bir anda karıştı

Yaşananlar sonrasında saha bir anda karıştı ve Gaziantep FK futbolcuları, hakem Atilla Karaoğlan'ın etrafında toplanarak pozisyonun kırmızı kart olduğu yönünde yoğun itirazlarda bulundular. Beşiktaşlı futbolcular ise oyunu başlatması için hakemin etrafında birikti.

Var'dan uyarı geldi ama...

VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu izlemeye giden Atilla Karaoğlan, incelemeleri sonrasında kırmızı karta gerek duymadı ve oyunu devam ettirdi.

Yorumcular 'kırmızı' dedi

Bu pozisyonun ardından ilk yarının bitmesiyle birlikte spor yorumcuları Erman Toroğlu, Ahmet Çakar ve Rıdvan Dilmen flaş değerlendirmelerde bulundular. İşte o yorumlar...

"Terbiyesizlik, ahlaksızlık"

Erman Toroğlu/A Spor: "Bu kadar senelik futbol, hakemlik, seyircilik hayatımda ben böyle bir şeyi ilk defa görüyorum. N'Koudou'nun pozisyonu kırmızı oğlu kırmızı. Futbol namına terbiyesizlik ve ahlaksızlıktır."



"Bir tanesi sarı demez"

Erman Toroğlu/A Spor: Topa dalarsın adama gelir gelmez, kafaya çıkarken dirseğin gelir, hepsi tamam 10 tane Beşiktaşlı futbolcuya gösterelim bir tanesi sarı demez."

"Rezilce diyetidir"

Ahmet Çakar: "Hakem Atilla Karaoğlan'ın Beşiktaşlı N’Koudou'yu oyundan atmaması hata değil, kasıttır. VAR davetine rağmen kırmızı kart vermemesi, kendisine takılan FIFA kokartının rezilce diyetidir..."



"Skandal"

Rıdvan Dilmen/ TV 8,5: "Atilla Karaoğlan atmadı değil, atamaz! Tartışmasız kırmızı! VAR'ı bırak, zaten Atiba attı! "Yaktın bizi' diyor Atiba ama hakem demiyor! Skandal!"

İŞTE YAŞANANLAR;

Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır...

Sosyal medya ayağa kalktı

Sosyal medyadaki bazı futbolseverler; N'Koudou'nun kırmızı kart görmesi gerektiğini savunurken hakem Atilla Karaoğlan'a çok sert tepki gösterdi. İşte sosyal medyadaki bazı tepkiler...