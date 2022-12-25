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Lüks restoranda cinayet! İşadamı, akademisyen arkadaşının kafasına sıktı

Lüks restoranda cinayet! İşadamı, akademisyen arkadaşının kafasına sıktı

ANKARA Çayyolu'nda lüks bir restoranda kan donduran cinayet... İş adamı Polat A., restoranda birlikte yemek yediği akademisyen arkadaşı Güven Çaprak'ı küfürlü konuştuğu iddiasıyla silahla başından vurarak öldürdü.

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Ankara'da Çankaya ilçesine bağlı Çayyolu Mahallesi Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'nde bulunan bir restoranda arkadaşlarıyla yemek yiyen iş adamı Polat A, masada bulunan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Ermenek Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Güven Çaprak ile iddiaya göre küfürlü konuştuğu için tartışmaya başladı.

Silahı çekti kafasına bir el ateş etti

Kavgaya dönüşen olayda Polat A, ruhsatlı silahıyla Çaprak'ın başına bir el ateş etti. Çaprak, olay yerinde hayatını kaybetti. İş adamı, masada bulunanlar ve restoran çalışanlarının polise haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından gözaltına alındı.

Hayatını kaybeden akademisyenin cesedi, Keçiören Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

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