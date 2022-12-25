'Kemal Kılıçdaroğlu seçilemez diyenler' şok etti! Metropoll'den çarpıcı anket...

Metropoll Araştırma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçmen nezdindeki algısını sordu. "Erdoğan kazanır" diyenler mi fazla yoksa Kılıçdaroğlu kazanır diyenler mi?.. İşte anketin sonuçları...

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Metropoll Araştırma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun halk nezdindeki "kazanır" algısını ölçtü. Vatandaşlara "Bu pazar cumhurbaşkanlığı seçim olsa ve Erdoğan yeniden aday olsa sizce seçimi kazanır mı?" ve "Bu pazar cumhurbaşkanlığı seçimi olsa ve Kemal Kılıçdaroğlu aday olsa sizce seçimi kazanır mı?" diye soruldu.

Erdoğan kazanır diyenler çoğunlukta!

Metropoll anketinde "Bu pazar cumhurbaşkanlığı seçim olsa ve Erdoğan yeniden aday olsa sizce seçimi kazanır mı?" sorusuna katılımcıların yüzde 49'u "Erdoğan kazınır" cevabı verirken yüzde 42'si "Erdoğan seçimi kazanamaz" cevabı verdi. Yüzde 8.9 ise fikir belirtmedi...

Kılıçdaroğlu aday olsa kazanamaz!

Metropoll anketinde "Bu pazar cumhurbaşkanlığı seçimi olsa ve Kemal Kılıçdaroğlu aday olsa sizce seçimi kazanır mı?" diye soruydu. Katılanların yüzde 33.5'i 'Kılıçdaroğlu seçimi kazanır' derken, yüzde 57.2'si ise 'Kılıçdaroğlu kazanamaz' cevabı verdi. Yüzde 9.3 ise fikir belirtmedi...