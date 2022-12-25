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Yılın son toplantısı! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor milyonların beklediği EYT görüşülecek

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Yılın son toplantısı! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor milyonların beklediği EYT görüşülecek

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 2022 yılının son toplantısını yapacak.Kabine toplantısında masada yoğun bir gündem olacak.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeye ilişkin çalışma hakkında sunum yapacak. Toplantıda, kısa süre içinde Meclise sunulması planlanan düzenlemenin detaylarına ilişkin ayrıntılı değerlendirme yapılacak.

Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın milli sisteme bağlanması yönünde yürütülen çalışmalarda gelinen aşama da Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin gündeminde olacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazıyla ilgili gelişmeleri kabinede anlatacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda başta ekonomi, dış politika ve terörle mücadele olmak üzere birçok alanda yapılacak çalışmalar ve Meclis'te bunlara ilişkin atılacak adımların ele alınması bekleniyor.

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