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Maltepe'de geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı

Maltepe'de geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı

MALTEPE'de, geri dönüşüm tesisinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen İtfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Alevler kısa sürede söndürülürken bölgeden yoğun dumanlar yükseldi.

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Maltepe Yalı Mahallesi'ndeki depoda idari bina olarak kullanıldığı belirtilen konteynerlerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yan yana 5 konteynerin bulunduğu alanda büyüyen yangına müdahale etti.

Yangın ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.

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