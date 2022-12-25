SSK Bağ-Kur emeklisi zam bekliyor! En düşük emekli maaşı rakamı ortaya çıktı

SSK, Bağ-Kur emeklileri her yıl ocak ve temmuz ayında zam alıyorlar. Emekli zammının belirlenmesinde enflasyon farkı etkili oluyor Peki 2023 ocak emekli zammı ne kadar olacak, en düşük emekli maaşı kaç TL'ye çıkacak?

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Emekli zammı için gözler açıklamalara ve enflasyon rakamlarına çevrildi. Emekli zammı 6 aylık enflasyon farkına göre verilecek. Kasım enflasyon rakamları ile beraber 5 aylık enflasyon farkı ortaya çıktı. 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 14,04 oldu.

Emekli maaşı zammı için tahmini rakamlar hesaplanıyor. Milliyet'in haberine göre 2022'de en düşük emekli maaşı 3500 TL oldu.

"En düşük 4 bin 500 liraya çıkacak"

Prof. Cem Kılıç, şu ifadeleri kullandı "En düşük emekli maaşı 3500 lira. Asgari ücret artışıyla birlikte benim tahminim en düşük emekli maaşı 4500 liraya çıkmış olur. Genel olarak memur ve emekli maaşı zammında da yüzde 40 ile 50 oranında artış bekliyorum." dedi.

Emekli maaşı için yüzde 40’lık artış olursa yeni en düşük emekli maaşı 4 bin 900 TL ve yüzde 50'lik bir artış gerçekleştirilse en düşük emekli maaşı 5 bin 250 TL'ye çıkacak.

Ekonomist Muhammet Bayram, şu açıklamayı yaptı şunları kaydetti:

"Yine en düşük emeklinin maaşı şu anda 3 bin 500 TL’dir. Bunun da yüzde 43 artışla 5 bin TL seviyesine geleceğini öngörüyoruz.”