BIST 5.455
DOLAR 18,68
EURO 19,84
ALTIN 1.079,77
HABER /  ÇALIŞMA HAYATI

SSK Bağ-Kur emeklisi zam bekliyor! En düşük emekli maaşı rakamı ortaya çıktı

SSK Bağ-Kur emeklisi zam bekliyor! En düşük emekli maaşı rakamı ortaya çıktı

SSK, Bağ-Kur emeklileri her yıl ocak ve temmuz ayında zam alıyorlar. Emekli zammının belirlenmesinde enflasyon farkı etkili oluyor Peki 2023 ocak emekli zammı ne kadar olacak, en düşük emekli maaşı kaç TL'ye çıkacak?

Abone ol

Emekli zammı için gözler açıklamalara ve enflasyon rakamlarına çevrildi. Emekli zammı 6 aylık enflasyon farkına göre verilecek. Kasım enflasyon rakamları ile beraber 5 aylık enflasyon farkı ortaya çıktı. 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 14,04 oldu.

Emekli maaşı zammı için tahmini rakamlar hesaplanıyor. Milliyet'in haberine göre 2022'de en düşük emekli maaşı 3500 TL oldu. 

"En düşük 4 bin 500 liraya çıkacak"

Prof. Cem Kılıç, şu ifadeleri kullandı "En düşük emekli maaşı 3500 lira. Asgari ücret artışıyla birlikte benim tahminim en düşük emekli maaşı 4500 liraya çıkmış olur. Genel olarak memur ve emekli maaşı zammında da yüzde 40 ile 50 oranında artış bekliyorum." dedi.

Emekli maaşı için yüzde 40’lık artış olursa yeni en düşük emekli maaşı 4 bin 900 TL ve yüzde 50'lik bir artış gerçekleştirilse en düşük emekli maaşı 5 bin 250 TL'ye çıkacak.

Ekonomist Muhammet Bayram, şu açıklamayı yaptı şunları kaydetti:

"Yine en düşük emeklinin maaşı şu anda 3 bin 500 TL’dir. Bunun da yüzde 43 artışla 5 bin TL seviyesine geleceğini öngörüyoruz.”

İlgili Haberler
Vedat Bilgin, memur ve emekliye yapılacak zamla ilgili müjdeyi verdi
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Bağdat Caddesi'nde yaşandı! Çok korkunç aracını park edip karşıya geçiyordu
Foto Galeri Bağdat Caddesi'nde yaşandı! Çok korkunç aracını park edip karşıya geçiyordu Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Bomba kulis! Altılı Masa'nın adayı Ali Babacan 'AK Parti'yi tir titretecek'miş
Bomba kulis! Altılı Masa'nın adayı Ali Babacan 'AK Parti'yi tir titretecek'miş
Ankara'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da tekne karaya oturdu! 9 kişi son anda kurtarıldı
İstanbul'da tekne karaya oturdu! 9 kişi son anda kurtarıldı
Nepal’de serbest bırakılan seri katil Sobhraj Fransa'ya döndü
Nepal’de serbest bırakılan seri katil Sobhraj Fransa'ya döndü
Ahmet Ağaoğlu: Trabzonspor her zaman zirve yarışı içindedir
Ahmet Ağaoğlu: Trabzonspor her zaman zirve yarışı içindedir
Jorge Jesus: Eksik olmak ölümcül oluyor
Jorge Jesus: Eksik olmak ölümcül oluyor
Muharrem İnce'den Abdullah Gül iddiası! 6'lı masaya tepki
Muharrem İnce'den Abdullah Gül iddiası! 6'lı masaya tepki
Abdullah Avcı: Bir maç kazandık, hiçbir şey kazanmadık
Abdullah Avcı: Bir maç kazandık, hiçbir şey kazanmadık
Paris'te PKK saldırıları: 31 polis yaralandı
Paris'te PKK saldırıları: 31 polis yaralandı
Derbinin devre arasında iki takımın yöneticileri arasında kavga çıktı
Derbinin devre arasında iki takımın yöneticileri arasında kavga çıktı
Fenerbahçe'nin ofsayt itirazı! Maxi Gomez'in golü
Fenerbahçe'nin ofsayt itirazı! Maxi Gomez'in golü
HDP hüsrana uğradı! Pervin Buldan bile erkenden ayrıldı
HDP hüsrana uğradı! Pervin Buldan bile erkenden ayrıldı