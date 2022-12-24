BIST 5.455
DOLAR 18,68
EURO 19,84
ALTIN 1.079,77
HABER /  POLİTİKA

HDP hüsrana uğradı! Pervin Buldan bile erkenden ayrıldı

HDP hüsrana uğradı! Pervin Buldan bile erkenden ayrıldı

HDP'nin Adana'da düzenlediği 'Adalete Çağrı' mitingdeki düşük katılım dikkatlerden kaçmadı. Resmi rakamlara göre mitinge 920 kişinin katıldığı açıklandı.

Abone ol

Türkiye'nin terörle mücadelesi hem yurt içi hem de yurt dışında aralıksız devam ediyor.

Köşeye sıkışan terör örgütüne siyasi kanadı olan HDP'den başka kimse destek vermiyor. Bu kapsamda HDP Adana'da 'Adalete Çağrı' mitingi düzenledi.

Miting fiyaskoya döndü

Ancak miting HDP adına bir fiyaskoya dönüştü. Saat 14.00'te başlaması gereken miting meydanın boş olması sebebiyle 14.50'de başladı.

Mitinge 920 kişi katıldı

CHP, Yeşil Sol Partisi, Halkevleri, Mücadele Birliği, SES, ESP, EMEP, DÖB, DBP, SYKP, TİP, TÖP, İHD, BTS gibi örgütlerin de destek verdiği mitinge 920 kişi katıldı.

Konuşmasını yarıda kesti

Mitinge katılmak üzere Adana'ya gelen HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, kalabalığın az olduğunu gerekçe gösterek konuşmasını yarıda kesip alandan ayrıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Trabzonspor'dan dikkat çeken pankart
Trabzonspor'dan dikkat çeken pankart
Rıza Çalımbay ayrılığı duyurdu!
Rıza Çalımbay ayrılığı duyurdu!
Türkiye'nin ikinci insansız savaş uçağı da geliyor
Türkiye'nin ikinci insansız savaş uçağı da geliyor
İran’da 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
İran’da 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Jet eğitim uçağı Hürjet, ilk uçuşa hazırlanıyor
Jet eğitim uçağı Hürjet, ilk uçuşa hazırlanıyor
Bekir Bozdağ'dan başörtüsü teklifine ilişkin açıklama
Bekir Bozdağ'dan başörtüsü teklifine ilişkin açıklama
Fransa'daki olayların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri hatırlandı
Fransa'daki olayların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri hatırlandı
Trabzonspor Fenerbahçe maçı (CANLI YAYIN)
Trabzonspor Fenerbahçe maçı (CANLI YAYIN)
Bakan Yanık milyonlarca vatandaşa müjdeli haberi verdi! Ocak ayından önce...
Bakan Yanık milyonlarca vatandaşa müjdeli haberi verdi! Ocak ayından önce...
Selçuk İnan'ı yalnız bırakmadı! Kasımpaşa Sivaspor maçında sürpriz isim
Selçuk İnan'ı yalnız bırakmadı! Kasımpaşa Sivaspor maçında sürpriz isim
Milli Eğitim Bakanı: Kayıt dışı 280 bin öğrenci var
Milli Eğitim Bakanı: Kayıt dışı 280 bin öğrenci var
Rusya bombaladı çok sayıda ölü ve yaralı var! Zelenskiy'den ilk açıklama: "Bu bir terördür"
Rusya bombaladı çok sayıda ölü ve yaralı var! Zelenskiy'den ilk açıklama: "Bu bir terördür"