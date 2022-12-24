HDP hüsrana uğradı! Pervin Buldan bile erkenden ayrıldı

HDP'nin Adana'da düzenlediği 'Adalete Çağrı' mitingdeki düşük katılım dikkatlerden kaçmadı. Resmi rakamlara göre mitinge 920 kişinin katıldığı açıklandı.

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Türkiye'nin terörle mücadelesi hem yurt içi hem de yurt dışında aralıksız devam ediyor.

Köşeye sıkışan terör örgütüne siyasi kanadı olan HDP'den başka kimse destek vermiyor. Bu kapsamda HDP Adana'da 'Adalete Çağrı' mitingi düzenledi.

Miting fiyaskoya döndü

Ancak miting HDP adına bir fiyaskoya dönüştü. Saat 14.00'te başlaması gereken miting meydanın boş olması sebebiyle 14.50'de başladı.

Mitinge 920 kişi katıldı

CHP, Yeşil Sol Partisi, Halkevleri, Mücadele Birliği, SES, ESP, EMEP, DÖB, DBP, SYKP, TİP, TÖP, İHD, BTS gibi örgütlerin de destek verdiği mitinge 920 kişi katıldı.

Konuşmasını yarıda kesti

Mitinge katılmak üzere Adana'ya gelen HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, kalabalığın az olduğunu gerekçe gösterek konuşmasını yarıda kesip alandan ayrıldı.