Milli Eğitim Bakanı: Kayıt dışı 280 bin öğrenci var

6 yaşında evlendirme skandalıyla birlikte, çocukların okullaşma oranı ve bunun takibi de yeniden tartışma konusu oldu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ilk ve ortaöğretimde yaklaşık 280 bin çocuğun kayıt dışı olduğunu açıkladı.

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"Kayıt dışı yaklaşık 280 bin öğrenci var" açıklaması Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den geldi.

Özer, kayıt dışı 280 bin çocuğun 11 bininin ilköğretimde, 28 bininin ortaokulda, 240 bininse lise çağında olduğunu belirtti. Bu konuda bir takip sistemi kurduklarını hatırlatarak "Bir öğrencimizi dahi kaybetmeye razı değiliz'' dedi.

Bir grup gazeteci ile bir araya gelen Özer, ortaöğretimde kız çocuğu okullaşma oranının yüzde 95 olduğunu hatırlattı. Bu oran ilkokuldaysa yüzde 99,6.

Özer, rehber öğretmenlerin özellikle kız çocuklarının geri dönmesini sağlamak için çalışacaklarını söyledi.

"Kargo ücreti alınmayacak"

Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri'ne ilişkin de yeni bir adım atıldı.

Bakan Özer, ''Artık PttAVM içinde ilk kez MEB'in ürettiği ürenler yurtdışına da satılabilecek'' dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise PttAVM.com'da MEB ürünlerine özel bir bölüm açtıklarını belirterek, ''Özel eğitim kurumlarından 6 ay geçerli olmak üzere komisyon ve kargo ücreti alınmayacak'' açıklamasında bulundu.