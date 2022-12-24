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Traktör sürerken feci şekilde can verdi! Boynu fıstık ağacına takılınca...

Traktör sürerken feci şekilde can verdi! Boynu fıstık ağacına takılınca...

Şanlıurfa'da korkunç bir olay yaşandı. 62 yaşındaki İbrahim Yıldırım, traktörle bahçesini sürerken boynu fıstık dalına takılıp kırıldı. Yıldırım'ın cansız bedeni yakınları tarafından bulunurken olay yerine gelen ekipler Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

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Şanlıurfa'da 62 yaşındaki İbrahim Yıldırım, traktörle bahçesini sürerken boynu fıstık dalına takılıp kırıldı. Yıldırım olay yerinde hayatını kaybederken jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Traktör üzerinde hareketsiz buldular 

Olay, Bozova’ya bağlı İnanlı Mahallesi’nde meydana geldi. İbrahim Yıldırım, traktörle bahçesini sürerken, boynu, altından geçtiği fıstık ağacının dalına takılıp kırıldı. Uzun süre haber alamayan yakınları, gittikleri fıstık bahçesinde İbrahim Yıldırım’ı traktör üzerinde hareketsiz buldu.

Hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, İbrahim Yıldırım’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

İbrahim Yıldırım’ın cenazesi, götürüldüğü Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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